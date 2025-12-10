Sürətlə böyüyən süni intellekt botların adları məlum oldu — lider gözlənilən ad deyil

Analitik şirkət Comscore ilin yekun nəticələrini açıqlayıb və müasir çat-botların populyarlıq reytinqini təqdim edib. Ən maraqlı məqam isə odur ki, ilin ən sürətlə böyüyən İİ modeli OpenAI deyil.
ChatGPT hələ də ən çox istifadə edilən çat-bot olaraq qalır — ayda 54 milyon aktiv istifadəçi. Amma onun kompüter istifadəçiləri arasında auditoriya artımı bu ilin əvvəlindən bəri cəmi 68% təşkil edib.
Müqayisə üçün:
-
Gemini (19 milyon istifadəçi) kompüter seqmentində +971% kimi inanılmaz artım göstərib.
-
Grok isə kompüterdə +286%, mobil versiyada isə +472% (4 milyon istifadəçi) nəticə əldə edib.
2025-ci ildə həm Google, həm də xAI öz neyron şəbəkələrini ciddi şəkildə yeniləyiblər. Bu isə istifadəçi axınının əsas səbəblərindən biri sayılır. Google-un uğurlu Gemini 3 ailəsi və Grok-un “düşünmə” rejimi ilə genişləndirilmiş kontekst pəncərələri də marağı daha da artırıb.
İlin sonuna Copilot auditoriyasını 30 milyona çatdıra bilib, amma il ərzində brauzer vasitəsilə qeydiyyatdan keçən istifadəçilərin sayı 15% azalıb.
Səsə əsaslanan İİ alətləri arasında kəskin sıçrayış edənlər də az olmayıb:
-
ElevenLabs — mobil cihazlarda +147%, kompüterdə +142%
-
Suno — mobil versiyada +73%, kompüterdə +135%
Süni intellekt bazarında rəqabət getdikcə qızışır — və görünür, 2026-cı ildə bizi daha da dramatik bir yarış gözləyir.