8 декабря, 2025
Определены номинанты NETTY2025. Победители премии будут названы на церемонии награждения

Определены номинанты NETTY2025. Победители премии будут названы на церемонии награждения

NETTY2025

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2025. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии. С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии https://www.netty.az/ru/nominants.

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинации.

Победители из числа номинантов будут названы 18 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-ресурсы, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий. Интернет-Премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году.

Премию поддерживают:

Генеральный партнёр: NAR

Официальный партнёр: AZINTELECOM

Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

