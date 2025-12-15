OpenAI istifadəçiləri məşhur Disney qəhrəmanları ilə videolar yarada biləcək

spot_img
Süni intellekt sahəsinin nəhəngi OpenAI media imperiyası Disney ilə üç illik strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, OpenAI-nin Sora neyroşəbəkəsi artıq istifadəçilərin sorğusu ilə Disney-ə məxsus məşhur franşizaların qəhrəmanları ilə qısa videoçarxlar yarada biləcək.

Söhbət 200-dən çox personajdan gedir — müxtəlif kainatlara aid olan bu qəhrəmanlar Disney-in hüquqlarına daxildir. Fanatlar yaradılmış videoları paylaşa biləcək, ən uğurlu və kreativ işlər isə hətta Disney+ platformasının rəsmi kataloquna daxil edilə bilər.

Müqavilə ikitərəfli əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Disney də OpenAI-nin qabaqcıl İİ alətlərindən aktiv şəkildə istifadə edəcək — həm film və serial layihələrinin hazırlanmasında, həm də şirkət əməkdaşlarının iş prosesinin optimallaşdırılmasında.

Mediada yayılan məlumatlara görə, razılaşmanın dəyəri təxminən 1 milyard dollar təşkil edir — bu məbləği Disney OpenAI-yə investisiya kimi yatırıb. Hər iki şirkət xüsusi olaraq vurğulayıb ki, istifadəçi təhlükəsizliyi və müəllif hüquqları əsas prioritetlərdən biridir.

“Texnologiya və innovasiyalar əyləncə sənayesinin inkişaf istiqamətini tarix boyu müəyyən edib — bu, hekayələr yaratmaq və onları bütün dünya ilə bölüşmək üçün daim yeni imkanlar açır”— deyə, Disney-nin baş icraçı direktoru Bob Ayger bildirib.

Bu əməkdaşlıq süni intellektlə əyləncə dünyasının tam yeni mərhələyə keçdiyini göstərir.

