2 декабря, 2025
OpenAI ChatGPT-yə reklam əlavə etməyi planlaşdırır

OpenAI yaxın vaxtlarda ChatGPT-də reklam göstərilməsi ehtimalını nəzərdən keçirir. Bu məlumatı Android üçün yayımlanan 1.2025.329 beta versiyasını araşdıran tərtibatçı Tibor Blaho aşkar edib.

Məlumata görə, reklamlar korpus şəklində (kürsəl tipli karusel formatında) göstəriləcək və onların mövzusu istifadəçinin dialoqdakı kontekstinə və ya onun məlumatlarına uyğun formalaşacaq. Ehtimal olunur ki, ilkin mərhələdə reklamlar yalnız kommersiya xarakterli sorğularda görünəcək, lakin gələcəkdə bu mexanizm daha geniş tətbiq oluna bilər.

ChatGPT-də dəqiq hədəflənmiş reklam üçün lazım olan hər şey mövcuddur: xidmətdən həftəlik təxminən 800 milyon insan istifadə edir və ChatGPT gündə təxminən 2,5 milyard sorğunu emal edir. Buna görə OpenAI istifadəçilərə həqiqətən alma ehtimalı yüksək olan məhsulları təqdim edən şəxsləndirilmiş reklamlar yaratmaq üçün geniş imkanlara malikdir.

