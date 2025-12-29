spot_img
30 декабря, 2025
NVIDIA выкупила акции Intel на $5 млрд. в рамках объявленной в сентябре сделки

NVIDIA

Компания NVIDIA выкупила акции Intel на сумму 5 млрд. долларов, завершив сделку, о которой было объявлено в сентябре. Тогда ведущий разработчик чипов для искусственного интеллекта заявил, что заплатит 23,28 доллара за каждую акцию Intel.

Данная сделка рассматривается как важная финансовая поддержка для производителя чипов после многих лет ошибок и капиталоемкого расширения производственных мощностей, истощивших финансы компании.

Хотя это потребует от Intel больших производственных мощностей, компания не станет откладывать из-за этого собственные проекты. Она лишь дополнит текущую дорожную карту. Intel будет создавать однокристальные системы x86, в которых использует графические чипы NVIDIA RTX. Кроме того, компании запланировали совместную разработку центральных процессоров для дата-центров.

