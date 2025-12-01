spot_img
2 декабря, 2025
Netflix mobil cihazlardan əksər müasir televizorlara yayımlamaq imkanını ləğv edib

Netflix mobil cihazlardan əksər müasir televizorlara yayımlamaq imkanını ləğv edib

Netflix mobil tətbiqdən kontenti əksər televizorlara və axın cihazlarına göndərmək imkanını aradan qaldırıb. Bu dəyişiklik son həftələrdə qüvvəyə minib və istifadəçilər tətbiqdən “Yayımla” (Cast) düyməsinin itdiyini görməyə başlayıblar.

Xidmətin yenilənmiş dəstək səhifəsinə görə, Netflix artıq mobil cihazlardan əksər müasir smart-televizorlara və xarici axın cihazlarına kontent ötürülməsini dəstəkləmir. Alternativ olaraq, şirkət televizorla və ya axın cihazıyla gələn standart uzaqdan idarəetmə pultundan istifadə edərək Netflix interfeysində naviqasiya etməyi tövsiyə edir.

Yeganə istisna köhnə Chromecast cihazları və Google Cast protokolunu dəstəkləyən televizorlardır. Bu cihazlarda yayımlama funksiyası qalır, amma yalnız reklam olmayan abunəçilər üçün əlçatandır. Reklamlı tarifdə olan istifadəçilər uyğun cihazlarda belə yayımlama imkanından istifadə edə bilməyəcəklər.

Bu dəyişiklik bütün mövcud tarif planlarına aiddir və regiondan asılı olmayaraq tətbiq olunur.

