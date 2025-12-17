spot_img
18 декабря, 2025
Mozilla Firefox-u süni intellekt brauzerinə çevirmək istəyir

İndiyə qədər brauzer bazarında süni intellekt funksiyalarını məhsullarına fəal şəkildə əlavə etməyən azsaylı şirkətlərdən biri Mozilla idi. Lakin bu vəziyyət tezliklə dəyişə bilər. Şirkətin yeni rəhbəri Entoni Enzor-DeMeo mətbuata verdiyi açıqlamada Firefox üçün planlaşdırılan yeniliklərdən danışıb.

Mozilla-nın baş direktoru bildirib ki, Firefox brauzerinə eyni anda bir neçə neyroşəbəkə modelinin imkanları inteqrasiya ediləcək. Söhbət həm açıq mənbəli İİ həllərindən, həm də OpenAI, Google və Anthropic kimi iri texnologiya şirkətlərinin “korporativ” modellərindən gedir. Məqsəd istifadəçilərə daha ağıllı, çevik və funksional brauzer təcrübəsi təqdim etməkdir.

Şirkət rəhbəri xüsusilə məxfilik məsələsinə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, istifadəçilərin şəxsi məlumatları tam qorunacaq, İİ alqoritmlərinin işi isə şəffaf olacaq. Üstəlik, bütün süni intellekt funksiyalarını istifadəçi özü idarə edə biləcək — istənilən aləti aktivləşdirmək və ya tamamilə söndürmək mümkün olacaq.

Bu açıqlama Firefox-un klassik “təhlükəsizlik və azadlıq” fəlsəfəsini qoruyaraq, eyni zamanda İİ dövrünə uyğunlaşmaq istədiyini göstərir. Lakin yeniliklərin nə vaxt istifadəyə veriləcəyi hələlik açıqlanmayıb.

