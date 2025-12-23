Mastercard Economics Institute представляет Экономический прогноз на 2026 год

Mastercard Economics Institute (MEI) опубликовал Economic Outlook 2026 — свой ежегодный отчёт, определяющий ключевые темы, которые будут формировать экономический ландшафт следующего года. В отчёте прогнозируется, что изменения в политике, оказавшиеся в центре внимания в 2025 году, продолжат оказывать влияние на экономики по всему миру в течение 2026 года. Несмотря на то что ускорение глобальной фрагментации создаёт вызовы, рост внедрения искусственного интеллекта открывает новые возможности.

Согласно оценкам MEI, в 2026 году ожидается замедление роста глобального реального ВВП до 3,1%. Глобальное экономическое расширение поддерживается технологической адаптацией и гибкостью экономик. В то время как фрагментация торговли и изменения в политике продолжают трансформировать мировые потоки, структурные факторы — включая цифровую трансформацию, искусственный интеллект и целевые фискальные инвестиции — способствуют укреплению экономической устойчивости в разных регионах.

«Смотря вперёд, на 2026 год, экономический прогноз в целом выглядит благоприятным, чему отчасти способствуют продолжающиеся структурные реформы. Для стран — экспортёров нефти смягчение финансовых условий, вероятно, будет стимулировать ненефтяные сектора по мере снижения процентных ставок вслед за их сокращением в США. Снижение стоимости заимствований и контролируемая инфляция, как ожидается, принесут выгоды потребителям и простимулируют спрос в таких ключевых секторах, как недвижимость, туризм и розничная торговля. Вместе с тем сохраняются риски для прогноза, включая геополитическую напряжённость и климатические вызовы, которые могут нарушить инвестиционную и экономическую активность», — отметила Хатижа Хак, главный экономист по региону EEMEA, Mastercard Economics Institute.

Азербайджан: отдельные показатели

В рамках более широкого региона EEMEA, включая Азербайджан, продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру, энергетику и цифровые возможности поддерживают экономическую устойчивость и усилия по долгосрочной диверсификации. MEI прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2,7% в 2026 году, поскольку более сильный рост ненефтяного сектора компенсирует снижение добычи нефти.

Ключевые выводы отчёта включают:

Цифровая трансформация и искусственный интеллект как факторы роста

Одной из центральных тем Economic Outlook 2026 является ускоряющаяся роль цифровой трансформации и искусственного интеллекта в качестве катализаторов производительности и экономического роста. Во всех регионах бизнес переходит от этапа экспериментов к более глубокой интеграции ИИ и цифровых инструментов в операционную деятельность, инвестиционное планирование и предоставление услуг.

Для оценки уровня внедрения искусственного интеллекта по всему миру MEI создал «Индекс энтузиазма в сфере ИИ MEI», который представляет собой совокупный показатель, включающий долю страны в глобальных расходах на ИИ, долю ИИ в общих расходах на программное обеспечение и объём расходов на ИИ-инструменты в расчёте на душу населения в ключевых странах. Используя агрегированные и обезличенные транзакционные данные Mastercard, MEI выявил значительное число компаний в сфере генеративного ИИ — включая провайдеров моделей, чат-боты, инструменты транскрипции, генераторы изображений и видео, отраслевое программное обеспечение и SaaS-платформы на базе ИИ — для формирования этой сравнительной аналитической модели.

В перспективе до 2026 года MEI ожидает, что более глубокая интеграция ИИ и целевые меры фискального стимулирования станут ключевыми драйверами глобального роста. Различия в политических курсах и инвестиционных приоритетах могут повлиять на динамику инфляции, поведение потребителей и реакции денежно-кредитной политики, что знаменует собой поворотный момент в развитии макроэкономической среды.

Малые и средние предприятия: гибкость и возможности

MEI подчёркивает критически важную роль малых и средних предприятий (МСП) в формировании экономической динамики. В глобальном масштабе МСП всё активнее внедряют цифровые инструменты и онлайн-каналы для оптимизации операций, снижения затрат и повышения конкурентоспособности в условиях меняющейся экономической среды.

Для достижения успеха МСП необходимы стратегическая гибкость и цифровая готовность. Наиболее гибкие и технологически ориентированные компании будут находиться в наилучшем положении для ускорения роста. MEI видит возможности для МСП продолжать увеличивать свою долю в технологически ориентированных услугах. Растущий спрос на локальные технологические решения и более специализированные предложения свидетельствует о том, что МСП способны эффективнее конкурировать в секторах, традиционно доминируемых крупными компаниями.

Потребительские тренды: ценность, технологии и впечатления

Потребители по всему миру сохранят высокий уровень осознанности, ориентируясь на международные, технологически поддерживаемые и ориентированные на ценность расходы. Они продолжат отдавать приоритет значимым моментам, таким как путешествия и живые мероприятия, оставаясь при этом чувствительными к цене при покупке многих товаров первой необходимости.

Дисклеймер

Данная презентация Mastercard Economics Institute (далее — «Презентация») и её содержание или любые его части не могут быть получены, загружены, скопированы, изменены, распространены, использованы или опубликованы в любой форме или в любых медиа без разрешения Mastercard. Презентация и её содержание предназначены исключительно в качестве исследовательского и информационного инструмента и не являются инвестиционной консультацией или рекомендацией к каким-либо действиям или инвестициям и не должны использоваться, полностью или частично, в качестве основы для принятия решений или инвестиционных целей. Точность представленного содержания не гарантируется; материалы предоставляются «как есть» для авторизованных пользователей, которые используют и анализируют эту информацию на свой собственный риск. Презентация и её содержание, включая оценочные экономические прогнозы, моделирование или сценарии Mastercard Economics Institute, никоим образом не отражают ожидания в отношении (или фактические результаты) операционной или финансовой деятельности Mastercard. Mastercard Economics Institute использует широкий спектр наборов данных (публичных и собственных), а также модели, предназначенные для оценки экономической активности.

О Mastercard Economics Institute

Основанный в 2020 году, Mastercard Economics Institute использует уникальные, высокочастотные и практико-ориентированные экономические измерения, чтобы предоставлять лидерам бизнеса и государственного сектора аналитические данные, необходимые для принятия взвешенных решений с более эффективными результатами.