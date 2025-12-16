LG yeni premium ekran tipli Micro RGB evo televizorunu təqdim etdi

CES 2026 sərgisi ərəfəsində LG texnologiya dünyasında səs-küy yaradacaq yeni flaqman televizorunu anons edib. Micro RGB evo adlanan bu model şirkətin sözlərinə görə, mini-LED texnologiyasını geridə qoyan tamamilə yeni mərhələni təmsil edir.
Yeni televizor Micro RGB arxa işıqlandırma sistemindən istifadə edir. Bu sistem miniatür ölçülü RGB LED-lər üzərində qurulub və LG bildirir ki, onların idarəetmə prinsipi demək olar ki, OLED panelləri ilə eynidir. Nəticədə ekran daha dəqiq rəng ötürülməsi, daha incə parlaqlıq nəzarəti və mini-LED-lərlə müqayisədə daha yaxşı kontrast təqdim edir.
Micro RGB evo-nun “ürəyi” Alpha 11 AI Processor Gen 3 prosessorudur. Bu çip süni intellekt əsasında təsvirin yaxşılaşdırılması, səhnələrin analizi və görüntünün real vaxtda optimallaşdırılmasına cavabdehdir. Televizor həmçinin RGB Primary Color Ultra texnologiyası ilə daha yüksək rəng dəqiqliyi, Micro Dimming Ultra ilə isə lokal qaraltma zonalarının daha ağıllı idarə olunmasını təmin edir.
Yeni model webOS əməliyyat sistemi ilə işləyəcək. Platforma süni intellektə əsaslanan axtarış, fərdi tövsiyələr və istifadəçi vərdişlərinə uyğunlaşdırılmış kontent təklif edəcək. LG Micro RGB evo 76, 85 və 100 düym ekran ölçüləri ilə satışa çıxarılacaq.
Qiymət və satış tarixi hələ açıqlanmayıb.