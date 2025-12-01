HUAWEI 110 düymlük Smart Screen Mate TV Max televizorunu təqdim etdi

HUAWEI 110 düym diaqonala sahib olan yeni Smart Screen Mate TV Max televizorunu rəsmi olaraq təqdim edib. Bu model şirkətin 2025-ci ilin sentyabrında tanıtdığı Smart Screen xəttinə aiddir və MiniLED texnologiyası əsasında hazırlanıb.
Televizor 3840×2160 (4K) qətnamə və 120 Hz yeniləmə tezliyi təklif edir. Ekranın pik parlaqlığı 6000 nit, kontrast nisbəti isə 2300:1 olaraq göstərilir. Rəng əhatəsi DCI-P3 standartının 125 faizinə, BT.2020-nin isə 91 faizinə çatır. MiniLED işıqlandırması sıx matris və lokal qaraltma texnologiyası ilə dəstəklənir.
Modeldə HUAWEI-nin flaqman mobil çiplərinə bənzər memarlığa malik xüsusi videoprosessor istifadə olunur. Şirkətin sözlərinə görə, bu çip əvvəlki nəsildən beş dəfə yüksək performans göstərir. Bundan əlavə, 3,6 milyard tranzistordan(elektrik siqnalını gücləndirən və ya idarə edən yarımkeçirici element) ibarət ayrıca təsvir emalı prosessoru quraşdırılıb. Bu prosessor 4K yüksəldilmiş qətnamə və HDR kontent emalı üçün xüsusi alqoritmlərdən istifadə edir.
Televizorun çərçivəsi cəmi 1,2 mm qalınlığındadır və ön panelin 99 faizinin ekran olması ilə demək olar ki, çərçivəsiz dizayn təqdim edir. Komplekdə jestlə idarəetmə funksiyalı sensor pult da var.
Səs sistemi 3.1.2 konfiqurasiyasında qurulub: iki 20 Vt-lıq yuxarı istiqamətli dinamik, 60 Vt-lıq sabvufer, yəni aşağı tezlikli səsləri (basları) gücləndirən dinamik və minimal 39 Hz tezlikdən işləməyə başlayan əlavə bas səsgücləndiricisi ilə güclü audio təcrübəsi təmin edir.
Televizorun Çin bazarındakı qiyməti 65 000 yuandır — bu da təxminən 8 000 ABŞ dolları edir. Digər regionlara satışla bağlı məlumat hələlik açıqlanmayıb.