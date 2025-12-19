Honda avtomobil istehsalını dayandırır

Honda mikrosxem çatışmazlığı fonunda Yaponiyadakı bir neçə istehsal müəssisəsində avtomobil buraxılışını müvəqqəti olaraq dayandırdığını açıqlayıb. Şirkətin məlumatına görə, 5–6 yanvar tarixlərində bəzi zavodlarda istehsal tamamilə dayandırılacaq, 9 yanvara qədər isə məhdud rejimdə fəaliyyət davam edəcək. Hansı müəssisələrin bu qərardan təsirləndiyi rəsmi olaraq açıqlanmasa da, mənbələrin qiymətləndirməsinə əsasən söhbət əsasən daxili bazar üçün avtomobil istehsal edən Suzuka və Saitama zavodlarından gedə bilər. Bundan əlavə, Honda 29 dekabr – 2 yanvar tarixlərində Çindəki üç zavodunu da bağlamağı planlaşdırır.
Digitimes-in məlumatına görə, istehsalda yaranan məhdudiyyətlərin əsas səbəbi Nexperia şirkətindən tədarük edilən mikrosxemlərin çatışmazlığıdır. Bu çiplər TSMC və ya Samsung-un istehsal etdiyi ən müasir komponentlər sırasına daxil olmasa da, avtomobillər üçün kritik əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu mikrosxemlər elektrik gücləndiricili sükan sistemlərində və elektrik şüşəqaldıran mexanizmlərdə istifadə olunur.
Problemin kəskinləşməsi oktyabr ayının ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt Niderland hakimiyyəti, texnologiyaların qanunsuz ötürülməsi ilə bağlı şübhələr fonunda, Nexperia-nı onun Çinli sahibi Wingtech-dən geri alıb. Bu addımdan sonra Çin Nexperia-nın bəzi məhsullarının ixracını məhdudlaşdırıb ki, bu da qlobal avtomobil sənayesinin tədarük zəncirlərinə ciddi zərbə vurub. Sənaye nümayəndələri risklər barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edirdilər: oktyabrın sonunda Volkswagen və BMW, noyabrın ortalarında isə digər istehsalçılar avtomobil sektorunda yenidən çip qıtlığı barədə məlumat vermişdi.
Son həftələrdə vəziyyətin qismən yaxşılaşdığına dair əlamətlər görünsə də, problem hələ tam aradan qalxmayıb. Çin Nexperia-nın ixraca yenidən başlamasına icazə verib — bu, Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin və ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında aparılan danışıqlardan sonra mümkün olub. Eyni zamanda, Niderland hakimiyyəti də tədarükün bərpası və maliyyə məsələlərinin həlli şərti ilə şirkət üzərində nəzarətdən imtina etməyə hazır olduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, mikrosxem böhranının təsirləri avtomobil sənayesində hələ də hiss olunur.