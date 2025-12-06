Gordon Murray S1 LM dünyanın ən bahalı yeni avtomobili kimi tarixə düşdü

Avtomobil dünyasında nadir rast gəlinən bir hadisə baş verib. Gordon Murray S1 LM adlı eksklüziv superkar Las-Veqasda keçirilən hərracda rekord məbləğə satılaraq rəsmi şəkildə dünyanın ən bahalı yeni avtomobili statusunu qazanıb. Alıcının ödədiyi məbləğ 20 milyon 630 min ABŞ dolları olub — bu, sadəcə avtomobil yox, mühəndislik zirvəsinə giriş bileti deməkdir.
Bu modeldən cəmi beş ədəd istehsal edilib və onların hər biri avtomobil sənətinin nadir nümunəsi sayılır. S1 LM əfsanəvi mühəndis Gordon Murray-in “maksimum yüngüllük, maksimum hiss” fəlsəfəsi ilə hazırlanıb. Cəmi 957 kiloqram çəkisi olan avtomobilin kuzovu inanılmaz dərəcədə nazik — 0,6 millimetr qalınlığında karbon materialdan hazırlanıb.
Superkarın kapotu altında Cosworth şirkəti tərəfindən hazırlanmış 4,3 litrlik V12 mühərrik yer alır. Bu aqreqat 710 at gücündən artıq güc hasil edir və 12 100 dövr/dəqiqəyə qədər fırlanır. Bütün bu güc altıpilləli mexaniki sürətlər qutusu vasitəsilə arxa təkərlərə ötürülür.
Detallar isə avtomobili daha da valehedici edir: qızıl örtüklü istilik izolyasiyalı egzoz sistemi, sürücünün mərkəzdə yerləşdiyi üçyerlik salon, ultra yüngül pedallar və hətta içində yağı “donmuş” vəziyyətdə olan kvars kristalından hazırlanmış sürət qolu.
Avtomobilin yeni sahibi yalnız maşını deyil, eyni zamanda son sınaq yürüşlərində iştirak etmək və fərdi sazlamalara təsir göstərmək hüququnu da əldə edib. Bu detallar S1 LM-i təkcə superkar yox, kolleksiya səviyyəsində mühəndislik sənəti nümunəsinə çevirir.