Google və Apple şirkətləri Android və iOS arasında keçidi sadələşdirəcək

Google və Apple gözlənilmədən Android və iOS cihazları arasında məlumatların rahat ötürülməsi üçün vahid mexanizm üzərində işləyirlər. Bu sistemin ilk elementləri artıq Android-in eksperimental Canary versiyasında görünməyə başlayıb və gələcəkdə eyni funksiyanın iOS-da da təqdim olunacağı gözlənilir.
Yeni funksiya smartfonun ilkin qurulması zamanı birbaşa əlçatan olacaq. Şirkətlərin birgə yanaşması hazırkı köçürmə üsullarındakı məhdudiyyətləri aradan qaldırmalı və ötürülə bilən məlumat növlərinin siyahısını genişləndirməlidir.
Hazırda yenilik Pixel modelləri üçün Android Canary 2512 versiyasında mövcuddur. iOS üçün olan versiyanın isə yaxın test yığımlarında təqdim ediləcəyi gözlənilir. Lakin hələlik bu yolla konkret hansı məlumatların köçürüləcəyinə dair dəqiq məlumat yoxdur.
Android və iOS-da belə daxili funksiyanın ortaya çıxması platformalar arasında keçidi daha rahat və sadə etməlidir. Həmin vaxta qədər istifadəçilər mövcud alətlərdən istifadə edə bilərlər: Android-də Move to iOS, iOS-da isə Android Switch.