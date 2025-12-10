spot_img
11 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныGoogle və Apple şirkətləri Android və iOS arasında keçidi sadələşdirəcək

Google və Apple şirkətləri Android və iOS arasında keçidi sadələşdirəcək

GoogleApple gözlənilmədən AndroidiOS cihazları arasında məlumatların rahat ötürülməsi üçün vahid mexanizm üzərində işləyirlər. Bu sistemin ilk elementləri artıq Android-in eksperimental Canary versiyasında görünməyə başlayıb və gələcəkdə eyni funksiyanın iOS-da da təqdim olunacağı gözlənilir.

Yeni funksiya smartfonun ilkin qurulması zamanı birbaşa əlçatan olacaq. Şirkətlərin birgə yanaşması hazırkı köçürmə üsullarındakı məhdudiyyətləri aradan qaldırmalı və ötürülə bilən məlumat növlərinin siyahısını genişləndirməlidir.

Hazırda yenilik Pixel modelləri üçün Android Canary 2512 versiyasında mövcuddur. iOS üçün olan versiyanın isə yaxın test yığımlarında təqdim ediləcəyi gözlənilir. Lakin hələlik bu yolla konkret hansı məlumatların köçürüləcəyinə dair dəqiq məlumat yoxdur.

Android və iOS-da belə daxili funksiyanın ortaya çıxması platformalar arasında keçidi daha rahat və sadə etməlidir. Həmin vaxta qədər istifadəçilər mövcud alətlərdən istifadə edə bilərlər: Android-də Move to iOS, iOS-da isə Android Switch.

Предыдущая статья
Android XR-a Apple-ın Vision Pro xüsusiyyətlərindən biri əlavə olundu
Следующая статья
Sürətlə böyüyən süni intellekt botların adları məlum oldu — lider gözlənilən ad deyil
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»