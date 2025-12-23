spot_img
24 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеGoogle Chrome lokal İİ axtarış funksiyası əldə edəcək

Google Chrome lokal İİ axtarış funksiyası əldə edəcək

Chrome brauzerinin test versiyasında Google-un yeni İİ-əsaslı axtarış funksiyasına dair istinadlar aşkarlanıb. Görünür, yaxın gələcəkdə AI Mode rejimi təkcə internet sorğularını xülasə etməklə kifayətlənməyəcək, həm də istifadəçinin əvvəllər baxdığı, lakin əlfəcinlərə əlavə etməyi unutduğu məlumatları tez tapmağa imkan verəcək.

İxtisaslaşmış KİV-lərin məlumatına görə, yenilik Chrome-un ünvan sətrinə inteqrasiya olunacaq. Funksiya istifadəçinin əvvəl ziyarət etdiyi səhifələr barədə təbii dildə verilən sualları anlayacaq.

Məsələn, brauzerdən belə soruşmaq mümkün olacaq: “Keçən həftə kosmos haqqında oxuduğum məqalə nədən bəhs edirdi?” — dəqiq açar sözləri və ya URL-ni xatırlamadan. Bundan sonra İİ brauzerin axtarış tarixçəsini analiz edərək uyğun keçidi tapacaq.

Yeni funksiyaya dair qeydlər Chrome Canary test versiyasının kodunda aşkar edilib. Funksiyanın nə vaxt hamı üçün əlçatan olacağı hələlik məlum deyil.

Предыдущая статья
Huawei 10 illik yubiley münasibətilə WATCH smart-saatlarını təqdim edib
Следующая статья
ASUS GoPro sevənlər üçün xüsusi ProArt noutbukunu hazırlayır
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»