Çində humanoid robotlar üçün “məktəb” fəaliyyətə başladı

Çində insanabənzər robotlar üçün qeyri-adi bir “məktəb” açılıb. Bu mərkəzdə humanoid robotlar zavodlarda işləməyə və insanlara məişətdə kömək etməyə hazırlanır. Təlim prosesi robotların real həyat ssenarilərində effektiv işləməsi üçün qurulub.
Phase II Beijing Humanoid Robot Data Training Center adlı mərkəz Pekinin Shijingshan rayonunda yerləşir və iki mərtəbədən ibarətdir. Burada istehsal xətləri və yaşayış sahələrinin tam ölçülü imitasiya olunmuş modelləri qurulub. Robotlar bu mühitdə gündəlik və praktik tapşırıqları yerinə yetirməyi öyrənirlər: detalları çeşidləyir, bağlamalar yığır, yemək hazırlayır, otaqları təmizləyir və yataq otaqlarında səliqə yaradırlar. Məkan modul “hüceyrələrə” bölünüb və bu hüceyrələr daimi olaraq yenidən qurulur. Bu yanaşma təlim proqramlarını sənayedən tutmuş məişət xidmətlərinə qədər müxtəlif sahələrə sürətlə uyğunlaşdırmağa imkan verir.
Mərkəzin əsas “şagirdi” təxminən 1,65 metr boyunda olan Kuafu adlı humanoid robottur. Hər bir robot “kiçik sinif” formatında təlim alır — ona iki təlimatçı nəzarət edir. Bəzi hərəkətlər sözün əsl mənasında avtomatik səviyyəyə çatdırılmalıdır: məşqçilərin sözlərinə görə, bir dəqiq və düzgün hərəkətin mənimsənilməsi üçün 1250 dəfəyə qədər təkrar tələb oluna bilər. Bu proses standartlaşdırılmış məlumatların toplanması üçün vacibdir, çünki belə məlumatlar olmadan süni intellekt bacarıqları bir mühitdən digərinə düzgün köçürə bilmir.
Mərkəzin məqsədi hər il milyonlarla keyfiyyətli məlumat dəsti yaratmaqdır və o, artıq Çinin digər şəhərlərindəki oxşar təlim meydançaları ilə əlaqələndirilib. “Məzun” robotların bir qismi artıq real obyektlərdə — avtomobil zavodlarından tutmuş enerji şirkətlərinə qədər — işləməyə başlayıb. Əgər bu eksperiment uğurlu alınarsa, bu cür mərkəzlər robotların bazara çıxmazdan əvvəl keçməli olduğu məcburi “təhsil mərhələsinə” çevrilə bilər.