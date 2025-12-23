ChatGPT istifadəçilər üçün şəxsi “ilin yekunlarını” təqdim etdi

İlin yekunlarını yalnız musiqi və video platformaları təqdim etmir — OpenAI də bu ənənəyə qoşulub. Şirkət ChatGPT-nin mobil versiyasında Year in Review adlı yeni funksiya istifadəyə verib. Bu funksiya 2025-ci ilin hər bir istifadəçi üçün şəxsi statistikasını və nəticələrini əks etdirir.
Müvafiq sorğu göndərildikdə, ChatGPT əvvəlcə “Yaddaş” (Memory) funksiyasına giriş icazəsi istəyir — əgər bu icazə daha əvvəl verilməyibsə. Bundan sonra istifadəçiyə onun il ərzindəki aktivliyini əks etdirən ətraflı statistika təqdim olunur. Statistikaya çatların sayı, göndərilən mesajlar, yaradılan şəkillər və hətta neyroşəbəkə ilə ünsiyyətdə istifadə edilən uzun tirelərin sayı belə daxildir.
Rəqəmlərlə kifayətlənməyən ChatGPT istifadəçiyə daha bir sürpriz hazırlayıb: çat tarixçəsinə əsasən seçilmiş şəxsi “hədiyyə”, eləcə də onun ünsiyyət tərzini xarakterizə edən arxetip təqdim olunur.
Hazırda Year in Review funksiyası yalnız ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Yeni Zelandiya və Avstraliya IP ünvanları olan istifadəçilər üçün aktivdir. Lakin bu yenilik artıq indidən böyük maraq doğurub və yaxın zamanda daha geniş auditoriya üçün açılacağı gözlənilir.