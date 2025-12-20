spot_img
21 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиBYD flaqman elektromobilləri Seal 08 və Sealion 08-i anons etdi

BYD flaqman elektromobilləri Seal 08 və Sealion 08-i anons etdi

Çinin BYD şirkəti gələcək flaqman elektromobil modelləri — Seal 08Sealion 08-i rəsmi şəkildə təqdim edib. Şirkət avtomobillərin dizaynını nümayiş etdirib və onların kütləvi istehsala hazır olduğunu təsdiqləyib.

Hər iki model aprel ayında Şanxay avtosalonunda nümayiş olunan Ocean S konsepti əsasında hazırlanıb. Seal 08 elektrik sedanı ölçülərinə görə Tesla Model 3-ə yaxın olacaq — avtomobilin ölçüləri 4720 × 1880 × 1495 mm təşkil edir.

Flaqman krossover Sealion 08 isə ölçü və seqment baxımından Tesla Model Y ilə müqayisə olunur. Texniki göstəricilərə gəldikdə, Seal 08-in yürüş ehtiyatı 470 km, Sealion 08-in isə 545 km olacaq.

BYD-nin rəhbəri Van Çuanfu vurğulayıb ki, şirkətin əsas üstünlüyü öz texnologiyalarına sahib olmasıdır. Buraya akkumulyatorlar, ağıllı sürmə alqoritmlərişarj texnologiyaları daxildir. Bununla yanaşı, BYD ixrac həcmini də sürətlə artırır — ötən ay xarici bazarlara avtomobil tədarükü 325% artaraq təxminən 132 min ədədə çatıb.

Предыдущая статья
Xiaomi tədqiqat və inkişaf xərclərini iki dəfə artırır
Следующая статья
Silent Hill f ilin ən yaxşı qorxu oyunu seçildi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»