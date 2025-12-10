Android XR-a Apple-ın Vision Pro xüsusiyyətlərindən biri əlavə olundu

Android XR üçün təqdim olunan yeniliklər arasında, naqilsiz PC translyasiyasından əlavə, Likeness adlı maraqlı bir funksiya da yer alır. Bu funksiya videozənglər zamanı istifadə üçün realistik rəqəmsal obraz yaratmağa imkan verir. Mahiyyət etibarilə bu, Apple Vision Pro-dakı Persona funksiyasının Android XR üçün olan analoqudur.
Likeness istifadəçinin üzünü yüksək dəqiqliklə modelləşdirir və mimikanı, üz hərəkətlərini real vaxtda təkrarlaya bilir. Google bu texnologiyanı ilk dəfə Galaxy XR təqdimatı zamanı nümayiş etdirmişdi, indi isə o, artıq XR qulaqlıqlarının sistem funksiyalarından birinə çevrilir. Klassik avatarlarla müqayisədə burada xüsusi rekonstruksiya alqoritmlərindən istifadə olunur ki, üz ifadələri və davranış maksimum dərəcədə təbii görünsün.
Rəqəmsal obrazı yaratmaq üçün sadəcə smartfonla üz skanı etmək kifayətdir. Bundan sonra Likeness videozənglərə inteqrasiya olunur və qarşı tərəf ekranda realistik avatar görür. Bu yanaşma xüsusilə işgüzar görüşlər və uzaqdan ünsiyyət üçün nəzərdə tutulub, çünki “canlı iştirak” hissini verir.
Google bildirir ki, Likeness yalnız Samsung cihazları ilə məhdudlaşmayacaq və gələcəkdə digər Android XR qurğularında da işləyəcək. Bununla belə, Galaxy XR sahibləri funksiyanı ilk sınaqdan keçirənlər olacaq — hazırda o, beta versiya kimi əlçatandır.