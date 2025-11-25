spot_img
26 ноября, 2025
Yeni Opus 4.5 neyron şəbəkəsi bir neçə testdə GPT-5.1-i geridə qoydu

Anthropic, Claude ailəsinin yeni flaqmanı olan Claude Opus 4.5-i təqdim edib. Şirkətin sözlərinə görə, bu model “proqramlaşdırma, agentlər və kompüterlə işləmək üçün dünyada ən yaxşı İA modeli” hesab olunur. Yeni model bir neçə əsas bençmarkda lider mövqeyə yüksəlib. Bununla yanaşı, model daha az token sərf edir və istifadəsi də ucuzlaşıb.

Anthropic Opus 4.5 proqram təminatı inkişafı üzrə (SWE-bench Verified) bütün rəqiblərini geridə qoyub, səkkiz proqramlaşdırma dilindən yeddisində kod yazma testlərinin (SWE-bench Multilingual) ən yaxşı nəticəsini göstərib və agent kimi işləmə qabiliyyətini ölçən sınaqlarda da birinci olub.

İstehsalçılar modelin üstünlükləri arasında yaradıcı yanaşmanı, prompt-injeksiyalardan yaxşı qorunmanı, yüksək səmərəliliyi və düşünmə dərinliyini tənzimləyən yeni effort parametrini qeyd edirlər.

Claude Sonnet 4.5-lə müqayisədə Opus 4.5 eyni funksionallıq və eyni orta effort səviyyəsində 76% daha az token xərcləyir. Üstəlik, qiyməti də daha sərfəlidir: giriş/çıxış üçün hər milyon tokenə görə 5-25 dollar, rəqibdə isə bu göstərici 15-75 dollar təşkil edir.

Modeli sınaqdan keçirmək üçün onu Anthropic-in rəsmi tətbiqlərində və API vasitəsilə istifadə etmək mümkündür.

