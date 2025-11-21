spot_img
21 ноября, 2025
spot_img
ДомойAVVRSamsung-un yeni XR eynəkləri barədə ilk detallar ortaya çıxdı

Samsung-un yeni XR eynəkləri barədə ilk detallar ortaya çıxdı

Galaxy XR qarışıq reallıq dəstini təqdim etdikdən sonra Samsung şirkəti daha kompakt və yüngül ağıllı eynəklər üzərində işləməyə başlayıb. Artıq internetdə SM-O200P model nömrəsi ilə hazırlanmaqda olan yeni qurğu barədə ilk məlumatlar yayılıb.

Galaxy Club-un məlumatına görə, eynəklər işıqlandırmadan asılı olaraq rəngini və ya şəffaflıq dərəcəsini dəyişə bilən linzalar, daxili kamera, həmçinin smartfona qoşulmaq üçün Wi-Fi və Bluetooth modulları ilə təchiz olunacaq. Bununla belə, cihazın müstəqil şəkildə şəbəkəyə qoşulmaq imkanı olmayacaq.

Hələlik prosessor modeli, yaddaş həcmi və batareya müddəti barədə detallar yoxdur. Samsung iki ildən çox əvvəl Galaxy Glasses adlı ticarət markasını qeydiyyatdan keçirdiyi üçün, yeni cihazın adının məhz belə olması ehtimalı daha yüksək görünür.

Gözlənilir ki, ağıllı eynəklər ilkin mərhələdə yalnız ABŞCənubi Koreyada satışa çıxarılacaq. Mənbələrə görə, təqdimat artıq 2026-cı ildə baş tuta bilər.

Предыдущая статья
Gemini süni intellekti Android Auto-ya əlavə olundu — o nə bacarır?
Следующая статья
Analitiklər: 2026-cı ildə smartfonlar ciddi şəkildə bahalaşacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,852ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»