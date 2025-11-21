Samsung-un yeni XR eynəkləri barədə ilk detallar ortaya çıxdı

Galaxy XR qarışıq reallıq dəstini təqdim etdikdən sonra Samsung şirkəti daha kompakt və yüngül ağıllı eynəklər üzərində işləməyə başlayıb. Artıq internetdə SM-O200P model nömrəsi ilə hazırlanmaqda olan yeni qurğu barədə ilk məlumatlar yayılıb.
Galaxy Club-un məlumatına görə, eynəklər işıqlandırmadan asılı olaraq rəngini və ya şəffaflıq dərəcəsini dəyişə bilən linzalar, daxili kamera, həmçinin smartfona qoşulmaq üçün Wi-Fi və Bluetooth modulları ilə təchiz olunacaq. Bununla belə, cihazın müstəqil şəkildə şəbəkəyə qoşulmaq imkanı olmayacaq.
Hələlik prosessor modeli, yaddaş həcmi və batareya müddəti barədə detallar yoxdur. Samsung iki ildən çox əvvəl Galaxy Glasses adlı ticarət markasını qeydiyyatdan keçirdiyi üçün, yeni cihazın adının məhz belə olması ehtimalı daha yüksək görünür.
Gözlənilir ki, ağıllı eynəklər ilkin mərhələdə yalnız ABŞ və Cənubi Koreyada satışa çıxarılacaq. Mənbələrə görə, təqdimat artıq 2026-cı ildə baş tuta bilər.