Porsche rəhbərliyi Hyundai-nın elektrokarlarına heyran qalıb

Almaniyanın məşhur avtomobil istehsalçısı Porsche, rəqib Hyundai-nın elektrik avtomobillərini sınadıqdan sonra onların necə inkişaf etmiş texnologiyaya malik olduğunu açıq şəkildə etiraf edib. Şirkət rəhbərləri bildiriblər ki, Hyundai IONIQ 5 N modelinin test sürüşü onlar üçün gözlənilməz dərəcədə təsirli olub.
Bu barədə Porsche-nin vitse-prezidenti Frank Moser və GT seriyasının rəhbəri Andreas Preuninger danışıb. Alman mühəndislərin xüsusilə diqqətini N Grin Boost funksiyası çəkib: aktivləşdirildikdə avtomobil 10 saniyə ərzində 641 a.g. və 739 Nm fırlanma anı verir. Bu, avtomobilin 0-100 km/s sürətlənməsini təxminən 3,25 saniyəyə çatdırır.
Porsche rəhbərliyi həmçinin N e-Shift və N Active Sound+ sistemlərini yüksək qiymətləndirib. Bu texnologiyalar mexaniki ötürmənin dəyişmə hissini və mühərrik səsi effektini real şəkildə imitasiya edir.
Frank Moser bu yanaşmanı elektrokarların inkişafında düzgün istiqamət adlandırıb və bu funksiyaları istəyə bağlı şəkildə deaktiv etmək imkanının əhəmiyyətini vurğulayıb.