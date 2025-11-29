spot_img
29 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиPorsche rəhbərliyi Hyundai-nın elektrokarlarına heyran qalıb

Porsche rəhbərliyi Hyundai-nın elektrokarlarına heyran qalıb

Almaniyanın məşhur avtomobil istehsalçısı Porsche, rəqib Hyundai-nın elektrik avtomobillərini sınadıqdan sonra onların necə inkişaf etmiş texnologiyaya malik olduğunu açıq şəkildə etiraf edib. Şirkət rəhbərləri bildiriblər ki, Hyundai IONIQ 5 N modelinin test sürüşü onlar üçün gözlənilməz dərəcədə təsirli olub.

Bu barədə Porsche-nin vitse-prezidenti Frank Moser və GT seriyasının rəhbəri Andreas Preuninger danışıb. Alman mühəndislərin xüsusilə diqqətini N Grin Boost funksiyası çəkib: aktivləşdirildikdə avtomobil 10 saniyə ərzində 641 a.g.739 Nm fırlanma anı verir. Bu, avtomobilin 0-100 km/s sürətlənməsini təxminən 3,25 saniyəyə çatdırır.

Porsche rəhbərliyi həmçinin N e-ShiftN Active Sound+ sistemlərini yüksək qiymətləndirib. Bu texnologiyalar mexaniki ötürmənin dəyişmə hissinimühərrik səsi effektini real şəkildə imitasiya edir.

Frank Moser bu yanaşmanı elektrokarların inkişafında düzgün istiqamət adlandırıb və bu funksiyaları istəyə bağlı şəkildə deaktiv etmək imkanının əhəmiyyətini vurğulayıb.

Предыдущая статья
Mercedes Tesla Model 3-ə rəqib olacaq 600 km yürüşlü elektrik sedanını təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,849ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»