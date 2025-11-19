Microsoft şirkəti Windows-u İA agentləri üçün platformaya çevirir

Microsoft Ignite konfransında şirkət Windows-un növbəti mərhələyə keçdiyini açıqladı: əməliyyat sistemi artıq süni intellekt agentlərinin işləməsi üçün xüsusi hazırlanmış baza ilə təchiz olunur. Bu, ayrıca funksiya deyil — sistem səviyyəsində qurulan yeni infrastruktur İA agentlərinə tətbiqlərdə əməliyyat aparmağa, parametrləri idarə etməyə və rutin tapşırıqları avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bütün bunlar sərt təhlükəsizlik qaydalarına əsaslanır və yalnız istifadəçinin icazəsi ilə baş verir.
Agent Connectors adlı yeni mexanizm Windows-a daxil edilir. Bunlar Model Context Protocol (MCP) vasitəsilə tətbiqlərin funksiyalarına və məlumatlarına standart giriş nöqtələridir. Agentlər bu sayədə fayllarla işləyə, sistem parametrlərini dəyişə və ya kompüterdəki proqramlarla qarşılıqlı əlaqə qura bilirlər — ancaq kompüter sahibinin açıq razılığı olduqda.
Bundan başqa, Agent Workspace adlı ayrıca və izolə olunmuş bir “iş masası” yaradılıb. Agent öz tapşırıqlarını burada yerinə yetirir və istifadəçinin əsas sessiyasına müdaxilə etmir. Korporativ mühit üçün audit imkanları da əlavə olunub: hər agent öz identifikatoruna malikdir və bütün fəaliyyətlər jurnal fayllarında qeyd olunur.
Bu arxitekturanın ilk versiyaları artıq Windows Insider test yığımında mövcuddur. Aktivləşdirildikdən sonra eksperimental agent ayrıca hesab altında işləyir və istifadəçi ona hansı faylları və qovluqları görə biləcəyini dəqiq şəkildə təyin edə bilir. İdarəetməni isə yenilənmiş Copilot həyata keçirir — o, Windows axtarışını əvəz edir və Word, Excel, PowerPoint kimi tətbiqlərdə agentləri “@” əmri ilə çağırmağa imkan verir. Məsələn, Excel-də məlumat analizi üçün müxtəlif modellər — o cümlədən OpenAI və Anthropic həlləri — seçilə bilər.
Microsoft bildirir ki, ekosistemi tam açıq etməyə çalışır. İnkişaf etdiricilər öz İA agentlərini yarada və onları ODR reyestrinə daxil edib bütün uyğun müştərilər üçün əlçatan edə biləcəklər. Uzaq MCP serverləri də dəstəklənir — bu da bulud funksiyalarını lokal imkanlar kimi qoşmağa şərait yaradır. Artıq tərəfdaşlar ilk inteqrasiyaları nümayiş etdiriblər: məsələn, Anthropic “Explorer” üçün öz Claude-agentini göstərib.