29 ноября, 2025
Mercedes Tesla Model 3-ə rəqib olacaq 600 km yürüşlü elektrik sedanını təqdim etdi

Mercedes-Benz yeni elektrik sedanı CLA modelini təqdim edib. Şirkət bu avtomobili markanın indiyədək hazırladığı ən texnoloji model kimi təqdim edir və o, xüsusilə Tesla Model 3 başda olmaqla populyar elektrokarlarla rəqabət aparmağa hesablanıb.

Elektriklə işləyən CLA 85 kVt·s tutumlu akkumulyatorla təchiz edilir və baza versiyada 600 km-ə qədər yürüş təklif edir. Model iki variantda satışa çıxacaq:

  • Arxa ötürməli, 268 a.g. gücündə versiya

  • CLA 350 4MATIC, tam ötürməli və 349 a.g. gücündə versiya

Aerodinamika göstəricisi 0,21 Cd təşkil edir ki, bu da sinfin ən yaxşı nəticələrindən sayılır. Avtomobilin ön hissəsi işıqlandırılan ulduz naxışlı dizayn və parlaq Mercedes-Benz loqosu ilə seçilir.

800 voltluq memarlıq sayəsində CLA 320 kVt-a qədər ultra sürətli şarjı dəstəkləyir və cəmi 5 dəqiqəyə 160 km yürüşü bərpa edə bilir.

Yeni modelin istehsalı və ilk tədarükləri artıq gələn ay başlayacaq, istehsalın genişləndirilməsi isə 2026-cı ilin əvvəlinə planlaşdırılır.

