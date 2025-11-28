Лучшие альтернативы Adobe Illustrator для любого бюджета и уровня подготовки

Возможно, вы ищете альтернативу Adobe Illustrator потому, что не хотите платить за подписку или вам не нравится интерфейс этого приложения. Возможно, вам просто хочется перемен. В любом случае, существуют варианты, которые очень похожи на Illustrator, но с другими функциями и ценами, своими преимуществами и недостатками.

С тех пор, как Adobe внедрила инструменты искусственного интеллекта в Creative Cloud, стало сложнее найти идеальную замену Illustrator, поскольку теперь он может гораздо больше, чем его конкуренты. Даже если вас в целом не интересует генеративный искусственный интеллект, в Illustrator есть несколько действительно полезных инструментов, таких как Retype (помогающий найти идеальные шрифты), которых больше нигде нет. Лучшая альтернатива Illustrator — Affinity Designer, который приобретается всего один раз. Не хотите тратиться вовсе? Для серьезного редактирования векторной графики существует очень мало бесплатных программ, которые подойдут для этой задачи, но мы рекомендуем Inkscape как лучшее бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Есть и другие варианты для разных сценариев вашей работы.

Affinity Designer

Реальная альтернатива Adobe Illustrator

Характеристики:

Ценовая модель: разовая покупка.

Платформы: Windows, Mac, iOS.

Рекомендуется для: профессиональных дизайнеров.

Цена: 69,99 доллара для PC, 18,49 доллара для iPad.

Сайт: https://affinity.serif.com/designer

Плюсы:

многофункциональный профессиональный набор инструментов;

без проблем работает на iPad;

сохраняет библиотеки Pantone без дополнительной платы.

Минусы:

не соответствует отраслевому стандарту;

отсутствует комплексный набор инструментов для работы с симметрией и создания узоров.

Мы считаем Affinity Designer лучшей универсальной альтернативой Illustrator. Выпущенный в 2014 году этот векторный редактор превратился в достойного конкурента. Он не только мощный и многофункциональный, но и его разовая цена значительно ниже, чем подписка на Illustrator, которая составляет 20,99 доллара в месяц). Не перегруженное устаревшим кодом, это программное обеспечение работает быстрее Illustrator, особенно на компьютерах Mac. Во многом благодаря именно этому оно получило награду Apple Design Award. Работа с файлами Illustrator обычно не вызывает проблем, поскольку Affinity Designer может импортировать и экспортировать файлы AI и PSD, а также множество других форматов.

Affinity Designer может похвастаться несколькими выдающимися функциями, включая возможность переключения между векторным и пиксельным редактированием в одном приложении, впечатляющий масштаб 1000000%, до 8000 отмен с сохранением истории изменений и специализированными инструментами, такими как «Область» для измерения нестандартных фигур и «Контур» для динамического смещения контура. В последней версии добавлен инструмент «Ширина обводки» для редактирования профилей нажима, поддержка вариативных шрифтов и расширенные возможности создания спиралей. Важным преимуществом для профессиональных дизайнеров является и то, что Affinity Designer сохраняет полные библиотеки цветов Pantone без дополнительной платы, в то время как для Adobe теперь требуется отдельная подписка на Pantone Connect (от 59,99 до 90 доллара в год). Полная версия Affinity Designer для iPad оптимизирована для сенсорного ввода и ввода с помощью Apple Pencil, предлагая по-настоящему профессиональный мобильный интерфейс.

Несмотря на некоторые пробелы в функциональности по сравнению с Illustrator, Affinity Designer зарекомендовал себя как серьезная профессиональная альтернатива, которая продолжает совершенствоваться благодаря регулярным обновлениям.

Figma

Лучшее программное обеспечение для графического дизайна UI и иконок

Характеристики:

Ценовая модель: разовый платеж.

Платформа: MacOS.

Тип: векторный редактор.

Сайт: https://www.figma.com

Плюсы:

отлично подходит для UI, UX и дизайна иконок;

функции совместной работы в режиме реального времени;

кроссплатформенность (работает в браузере);

щедрый бесплатный тариф.

Минусы:

отсутствует поддержка CMYK (не подходит для печати);

не так глубок, как Illustrator, для сложных векторных иллюстраций.

В 2025 году Figma стала основным инструментом для дизайна UI и цифровых продуктов благодаря своему мощному набору функций и непревзойденным инструментам для совместной работы. Доступный через браузер или настольное приложение на Windows и macOS этот инструмент позволяет командам работать вместе в режиме реального времени: одновременно редактировать, создавать прототипы и давать обратную связь. Figma лучше всего подходит для дизайна экранных приложений, веб-сайтов и цифровых интерфейсов, а не для печатных работ или сложных иллюстраций.

В обновлении от апреля 2025 года появился инструмент редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, позволяющий пользователям менять фон изображений или перемещать объекты с помощью простых текстовых подсказок. Среди других выдающихся функций — функция Auto Layout для адаптивного дизайна, встроенное прототипирование и инструменты передачи кода разработчикам, генерирующие фрагменты кода для iOS, Android и веб-сайтов. FigJam — дополнение Figma для работы с доской, добавляет дополнительную ценность сессиям генерации идей и планирования.

Ценовая модель freemium щедрая и предлагает широкий спектр возможностей как для отдельных пользователей, так и для небольших команд, а платные тарифы открывают доступ к расширенным возможностям совместной работы, библиотекам для команд и инструментам администрирования. В Figma нет поддержки CMYK или инструментов для создания глубоких иллюстраций, поэтому он не заменит Illustrator или InDesign в полной мере, но для креативщиков, работающих в удаленных или гибридных командах, он остается одним из лучших доступных инструментов.

CorelDRAW

Альтернатива Illustrator, которая по-прежнему имеет большую популярность

Характеристики:

Ценовая модель: разовая покупка или подписка.

Платформы: Windows, Mac, браузер, iPad.

Рекомендуется для: иллюстраторов и художников.

Цена: 198 долларов в год.

Сайт: https://www.coreldraw.com

Плюсы:

богатый функционал;

большое сообщество пользователей.

Минусы:

не отраслевой стандарт;

высокая цена.

Если вы ищете альтернативу Adobe Illustrator, которая не обязывает вас к подписке, CorelDRAW Graphics Suite может вас заинтересовать. Благодаря возможности разовой покупки и истории, берущей начало в 1989 году, этот пакет Corel предлагает мощные инструменты для векторной графики, впечатляющие возможности макетирования и знакомый интерфейс, который делает переход с Adobe относительно безболезненным. CorelDRAW более чем достоин своего места в сфере векторного дизайна благодаря интуитивно понятным инструментам, распознаванию фигур и кистям с естественными медианами, которые кажутся невероятно плавными. Он работает в паре с PHOTO-PAINT — мощным, но немного разочаровывающим фоторедактором, который не дотягивает до уровня Photoshop, особенно в обработке RAW. Тем не менее, его возможностей достаточно для поддержки вашего рабочего процесса, включая базовые правки и эффекты.

Комплекс работает как на macOS, так и на Windows, предлагая продуманные пользовательские интерфейсы, такие как встроенные уроки и динамичный Learn Docker, который делает освоение программы проще. Он также может похвастаться широкой совместимостью с файлами и достойными возможностями экспорта. В целом, хотя CorelDRAW и не предлагает передовых функций искусственного интеллекта, которых ожидают некоторые творческие люди, он остается надежным инструментом, особенно привлекательным для тех, кто хочет заплатить один раз и заниматься дизайном вечно.

Inkscape

Лучшая бесплатная альтернатива Adobe Illustrator

Характеристики:

Ценовая модель: бесплатно.

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Рекомендуется для: пользователей Linux, студентов с ограниченным бюджетом и стартапов.

Сайт: https://inkscape.org

Плюсы:

бесплатно;

прост в освоении;

работает на Linux.

Минусы:

может быть медленным;

частые ошибки.

Inkscape — бесплатный векторный редактор с открытым исходным кодом, использующий формат Scalable Vector Graphics (SVG) в качестве своего собственного. Он достаточно легкий для работы на маломощных компьютерах, но при этом удивительно функционален, особенно учитывая, что он совершенно бесплатный. Недавние обновления версий 1.3 и 1.4 добавили несколько действительно полезных функций, которые делают Inkscape еще более привлекательным вариантом для тех, кто ищет бесплатную альтернативу Illustrator. Производительность заметно выросла, особенно при работе со сложными документами, а новый инструмент «Конструктор фигур» делает редактирование фигур гораздо более интуитивным. Также доступна «Галерея фильтров» (закрепляемое меню, позволяющее просматривать и применять визуальные эффекты с удобной функцией поиска) и обновленные настройки фильтров для таких эффектов, как акварель.

Среди других улучшений — система модульных сеток для более точной компоновки, обновленный диалог «Образцы» для управления цветовыми палитрами и улучшения инструмента «Трассировка растровых изображений» для преобразования растровых изображений в векторные. Также расширены возможности импорта и экспорта файлов, что упрощает работу с различными форматами и программами.

Inkscape поддерживает широкий спектр форматов, включая SVG, PDF, EPS, AI (Adobe Illustrator) и CDR (CorelDRAW), и работает в Windows, macOS и Linux. Правда, у этого продукт есть главный недостаток. Его производительность все еще может иногда снижаться, особенно при работе с большими проектами. Но для студентов, любителей и всех, кто только начинает заниматься цифровой иллюстрацией или векторной графикой и не хочет тратиться на Adobe, Inkscape остается отличным и постоянно совершенствующимся выбором.

Sketch

Лучшая альтернатива Illustrator для прототипирования

Характеристики:

Ценовая модель: разовая покупка.

Платформы: Mac.

Рекомендуется для: UI- и UX-дизайнеров, веб-дизайнеров, разработчиков приложений.

Сайт: https://www.sketch.com

Плюсы:

отлично подходит для дизайна UI и иконок;

простой и удобный.

Минусы:

только для Mac;

не такой многофункциональный, как Illustrator.

Если вы пользователь Apple, также стоит рассмотреть такой инструмент, как Sketch. Этот давний фаворит в мире UI- и UX-дизайна — инструмент для дизайна и прототипирования, доступный только для Mac и завоевывающий популярность среди творческих людей с 2010 года. Оптимизированный интерфейс, интеллектуальные функции совместной работы и встроенная поддержка Apple Silicon делают его использование на современных Mac весьма приятным. Хотя он не идеален в случаях, если вам нужна огромная библиотека шаблонов или вы работаете на Windows, он блистательно подходит для создания веб-сайтов, приложений и интерфейсов — от создания каркаса до финальной передачи.

Цены Sketch удивительно прозрачны и предлагают варианты для отдельных пользователей, команд и даже преподавателей. Стандартный план включает приложение для Mac и доступ через браузер для предварительного просмотра проектов и обратной связи. Для больших команд также доступен мощный бизнес-план с такими дополнительными функциями, как неограниченное облачное хранилище и выделенная поддержка. Возможно, Sketch не так популярен, как Figma или экосистема Adobe, но он компенсирует это простотой, скоростью и характерным стилем Apple. Это векторный инструмент для дизайна, созданный специально для творческих людей и для рабочих процессов, ориентированных на Mac.

Какое ПО является лучшей альтернативой Adobe Illustrator?

Во главе нашего списка — Affinity Designer — самая многофункциональная альтернатива Adobe Illustrator. Он мощный и выполняет большинство задач, доступных Illustrator (за исключением некоторых новых дополнений на базе искусственного интеллекта). В него интегрирована библиотека Pantone, и он гораздо доступнее Illustrator, поскольку вы приобретаете этот продукт один раз, а не по подписке. Figma — хороший выбор для тех, кто работает с пользовательским интерфейсом, а Inkscape — отличный вариант, если вам нужно что-то бесплатное и вас не смущают некоторые компромиссы в наборе функций.

Inkscape в целом не лучше, поскольку ему не хватает многих мощных функций Illustrator, особенно теперь, когда Adobe внедрила возможности искусственного интеллекта в свое программное обеспечение. Но есть сходства в базовом наборе функций, например, инструменты рисования, кисти и фигуры. Вы можете легко создавать векторные дизайны в Inkscape, используя то, что там есть. Еще одним преимуществом является то, что Inkscape работает на более простом оборудовании, поэтому вам не придется покупать мощный ноутбук для графического дизайна. Inkscape больше подходит для базовых проектов и идеально подходит для новичков, которые только начинают свой путь в графическом дизайне, в то время как Illustrator — это полноценный набор инструментов для профессиональных дизайнеров.