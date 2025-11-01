Lexus və Toyota mini-avtomobil və kuryer robotunu təqdim etdi

Japan Mobility Show 2025 sərgisində Toyota və ona məxsus Lexus markası bir neçə eksperimental yeniliyini nümayiş etdirib. Ən maraqlı təqdimatlar arasında mini kapsul-avtomobil Lexus LS Micro Concept, uşaqlar üçün avtonom nəqliyyat kreslosu Toyota Kids Mobi və robot-kuryer Chibibo yer alıb.
Lexus LS Micro Concept dizayn baxımından mini venlə futuristik rikşanın qarışığını xatırladır. Avtomobil cəmi bir sərnişin üçün nəzərdə tutulub və sıx şəhər şəraitində şəxsi avtonom “sürücü” rolunu oynayır. Şirkət bu konsepti park yeri az olan böyük şəhərlər üçün ideal fərdi nəqliyyat vasitəsi kimi təqdim edir.
Daha qeyri-adi təqdimatlardan biri isə Toyota Kids Mobi olub — süni intellektlə təchiz edilmiş uşaqlar üçün avtonom kapsul. O, rəngarəng dizaynlı, “göz” formasında fənərləri və küpə bənzər korpusu ilə diqqət çəkir. Toyota bildirib ki, Kids Mobi yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də uşağın inkişafına kömək edən UX Friend sistemi ilə təchiz olunub.
Robot Chibibo isə dörd ayaqlı, kiçik ölçülü çatdırılma köməkçisidir. O, insanlarla yanaşı hərəkət edə bilir, pilləkənlər qalxır və dar küçələrdən keçə bilir, yəni avtomobillərin hərəkət edə bilmədiyi yerlərdə belə işləyə bilir. Robotun üst hissəsində yük platforması, daxili bölməsində isə kiçik bağlamalar üçün yer mövcuddur.