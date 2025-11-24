iPhone 17 Pro Max beş əvvəlki nəsil ilə sürət baxımından müqayisə olundu

Hər il smartfonlar daha güclü olur və şirkətlər təqdimatlarda görünməmiş məhsuldarlıq vəd edirlər. YouTube-dakı PhoneBuff kanalının müəllifləri isə bu hardware yeniləmələrinin real istifadəyə necə təsir etdiyini yoxlamağa qərar veriblər. Bunun üçün onlar iPhone Pro Max xəttinin altı nəsilini eyni anda test edərək ən böyük müqayisələrindən birini keçiriblər.
Sınaq paketinə foto çəkmə və emalı, tətbiqlərin açılışı, oyunlar və video montaj kimi daha ağır tapşırıqlar daxil idi. Gözlənildiyi kimi, ən yeni iPhone 17 Pro Max lider oldu, lakin nəticələr tam xətti olmadı: bəzi mərhələlərdə köhnə modellər çox rəqabətədavamlı görünürdü. Xüsusilə iPhone 13 Pro Max özünü yaxşı göstərdi və bir neçə ssenaridə yeni cihazlarla demək olar ki, eyni səviyyədə işlədi.
Bu cür test formatı göstərir ki, real istifadə zamanı nəsillər arasındakı fərqi həmişə hiss etmək olmur. Bəzi hallarda məhsuldarlıq artımı açıq-aydın hiss olunur, bəzən isə üç il əvvəl çıxmış model belə aktual cihazlardan geri qalmır.
Bütün sınaqları cihazların enerji davamlılığı üzrə yekun nəticələri belə oldu:
-
iPhone 17 Pro Max — 4 saat 40 dəqiqə
-
iPhone 16 Pro Max — 6 saat 22 dəqiqə
-
iPhone 15 Pro Max — 6 saat 18 dəqiqə
-
iPhone 14 Pro Max — 6 saat 27 dəqiqə
-
iPhone 13 Pro Max — 6 saat 20 dəqiqə
-
iPhone 12 Pro Max — 6 saat 53 dəqiqə
İronik məqam odur ki, ən yeni model sürət baxımından öndə olsa da, enerji davamlılığında ən zəif nəticəni göstərib.