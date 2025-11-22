Agibot A2 humanoid robotu yürüş məsafəsinə görə dünya rekordunu qırdı

Çinin Agibot şirkətinin humanoid robotu A2 yeni dünya rekorduna imza atıb — o, heç bir fasilə vermədən iki şəhər arasında 100 kilometrdən çox yol qət edib. Robot Suçjou şəhərindən Şanxaya qədər mürəkkəb marşrutu tamamlayaraq, insanabənzər robotlar üçün indiyədək mümkünsüz sayılan dözümlülük nümayiş etdirib.
A2 10 noyabr axşamı yola çıxıb və 13 noyabr səhəri Şanxayın məşhur Bund sahilinə çatıb. Akkumulyatorun “isti dəyişdirilməsi” sistemi sayəsində robot yol boyu dayanmalı olmayıb və rəsmi olaraq 106,286 km məsafəni piyada qət edib.
Şirkətin sözlərinə görə, bu tapşırıq hətta insan üçün belə çətin olardı. A2 iki GPS moduluna, lidar sisteminə və infraqırmızı dərinlik sensorlarına sahib idi — bu texnologiyalar ona təhlükəli və çətin sahələri problemsiz keçməyə kömək edib.
Robot işıqforda düzgün reaksiya verib, yol hərəkəti qaydalarına əməl edib, həm gündüz, həm də gecə stabil şəkildə istiqamətini müəyyənləşdirib və asfalt, kafel, pandus kimi müxtəlif səthləri asanlıqla dəf edib.
Marşrutun sonuna çatdıqdan sonra A2 jurnalistlərlə yumorlu şəkildə söhbət edərək yürüşü “maşın həyatımın unudulmaz təcrübəsi” adlandırıb və zarafatla “yeni ayaqqabı pis olmazdı” deyib. Bu ilin əvvəlində isə başqa bir Çin robotu 21 km məsafəni 2 saat 40 dəqiqəyə qaçaraq yarımarafon nəticəsi göstərmişdi.