Nike-in yeni robotlaşdırılmış ayaqqabıları sahibini daha sürətli və güclü edir

Nike son illərin ən futuristik layihəsini — Project Amplify adlı dünyanın ilk elektrik ötürücülü ayaqqabısını təqdim edib. Şirkətin ideyasına görə, bu yenilik qaçışı və gəzintini daha yüngül və sürətli edəcək — eyni şəkildə, elektrovelosiped də pedalları daha az səy sərf etməklə çevirməyə kömək edir.
Project Amplify texnologiyasının əsasında ayaqqabıya bərkidilən yüngül robotlaşdırılmış ekzokelet dayanır. Bu sistem mühərrik, ötürücü kəmər və manjetdə yerləşən çıxarıla bilən batareyadan ibarətdir. O, karbon lövhəli qaçış ayaqqabısına inteqrasiya olunur və Nike Sport Research Lab tərəfindən hazırlanmış alqoritmlər vasitəsilə istifadəçinin addımını təhlil edərək lazım olan anda “elektron itələmə” əlavə edir.
Nike-in sözlərinə görə, hiss baxımından bu, “ikinci bir baldır əzələsi cütü” kimidir.
Layihə çərçivəsində 400 idmançı müxtəlif səviyyələrdə iştirak edib və 9 fərqli prototip üzərində 2,4 milyon addımdan çox məsafə qət edilib. Şirkətin məlumatına əsasən, Project Amplify qaçış sürətini təxminən 1 mil üçün 12 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər azalda bilir (1 mil ≈ 1,61 km), həmçinin yuxarı qalxmaq sanki düz yolda qaçmaq kimi hiss olunur. Bununla belə, ayaqqabı mexaniki modul olmadan da adi ayaqqabı kimi istifadə oluna bilər.
Nike-in innovasiyalar üzrə vitse-prezidenti Maykl Donahyu bu texnologiyanı belə izah edir:
«Project Amplify bir sadə sualdan başladı: Əgər biz idmançılara daha az enerji sərf edərək daha uzağa və daha sürətli hərəkət etməyə kömək edə bilsəydik, necə olardı? Layihənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər addımınıza yumşaq və təbii şəkildə daha çox enerji əlavə olunsun. Əsl zövq isə özünüzün düşündüyünüzdən daha çoxuna qadir olduğunuzu dərk etdiyiniz an yaranır.»
Yenilik peşəkar idmançılar üçün nəzərdə tutulmayıb — Nike onu “hər gün idman edən insanlar üçün” bir həll kimi təqdim edir. Məqsəd — onların daha uzağa, daha sürətli və daha çox zövqlə hərəkət etməsinə şərait yaratmaqdır.