Samsung XR Project Moohan: qiymət və satış tarixi məlum oldu

Ötən il Google və Samsung şirkətləri “Project Moohan” adlı qarışıq reallıq eynəyi üzərində iddialı birgə layihələrini elan etmişdilər. Bu qurğu ilk dəfə geniş auditoriyaya Galaxy S25 flaqmanı ilə birlikdə keçirilən təqdimatda göstərilmişdi və yeni məhsula böyük maraq oyatmışdı.
Son vaxtlar Samsung şirkəti il ərzində eynəyin satışa çıxarılması planlarını təsdiqlədi və bu məsələ yaxınlarda keçirilən maliyyə konfransında müzakirə mövzusu oldu. Tədbir zamanı satış tarixləri və təxmini qiymət barədə əlavə detalları da açıqladılar.
Project Moohan-un rəsmi premyerasının bu ilin 29 sentyabrında ənənəvi olaraq həm brendin pərəstişkarlarının, həm də sahə mütəxəssislərinin diqqətini cəlb edən Galaxy Unpacked tədbirində baş tutacağı gözlənilir. Cənubi Koreyada satışlar 13 oktyabrdan başlayacaq, daha sonra isə cihaz beynəlxalq bazarlarda da əlçatan olacaq.
Yeniliyin qiyməti 1800–2000 ABŞ dolları arasında dəyişəcək ki, bu da məhsulu rəqiblərlə müqayisədə daha əlçatan edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2025-ci ildə şirkət məhdud sayda — cəmi təxminən 100 min ədəd cihaz istehsal etməyi planlaşdırır.
Texniki göstəricilərə gəlincə, Project Moohan Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 çipi ilə təchiz olunub. Qurğu 90 Hz yeniləmə tezliyinə malik iki micro OLED ekranı ilə gəlir. Eynək 12 kamera ilə təmin olunub ki, bu da istifadəçinin hərəkətlərini dəqiq izləməyə və sistemin daha təbii və dəqiq işləməsinə imkan verməlidir. Cihaz xarici batareya ilə qidalanacaq, Google ilə birlikdə hazırlanmış Android XR əməliyyat sistemi isə istifadədə sadəlik və geniş tətbiq və funksiyalara çıxış vəd edir.