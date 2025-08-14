OpenAI istifadəçilərin istəyilə ChatGPT-yə köhnə dil modelini qaytardı

Bu yaxınlarda bəzi istifadəçilər GPT-5-in üslubunu və modelin avtomatik seçilmə rejimini tənqid etdilər. OpenAI-nin rəhbəri Sem Altman bu tənqidlərə qulaq asaraq, köhnə və sevilən GPT-4o modelini yenidən istifadəçilərin seçim siyahısına qaytardı. Bununla yanaşı, o, yeni limitlər və GPT-5-in “xarakterində” gözlənilən dəyişikliklər barədə də məlumat verdi.
İndi ödənişli tarif abunəçiləri GPT-4o modelini əl ilə seçə bilirlər. Şirkət əvvəlcədən xəbər vermədən bu modeli siyahıdan çıxarmışdı, lakin istifadəçilər buna etiraz etdilər, çünki yeni versiya daha “quru” üslubda danışırdı. OpenAI bu vəziyyəti düzəltməyi planlaşdırır. Altmanın sözlərinə görə, tərtibatçılar artıq GPT-5-i daha səmimi, amma əsəbləşdirməyən üsluba gətirmək üzərində işləyirlər.
GPT-5 ilə işləyərkən indi üç rejim seçmək mümkündür: Auto, Fast və Thinking. Altmanın fikrincə, ən populyar olacaq variant Auto rejimidir — bu zaman İA tapşırığın mürəkkəbliyini analiz edib optimal işləmə alqoritmini özü seçir. Şirkət həmçinin GPT-5 Thinking rejimində həftəlik limitləri 400-dən 3000 mesaja qədər artırıb. Limit keçildikdə istifadəçi daha sadə GPT-5 Thinking mini versiyasına yönləndiriləcək.