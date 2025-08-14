spot_img
15 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLOpenAI istifadəçilərin istəyilə ChatGPT-yə köhnə dil modelini qaytardı

OpenAI istifadəçilərin istəyilə ChatGPT-yə köhnə dil modelini qaytardı

Bu yaxınlarda bəzi istifadəçilər GPT-5-in üslubunu və modelin avtomatik seçilmə rejimini tənqid etdilər. OpenAI-nin rəhbəri Sem Altman bu tənqidlərə qulaq asaraq, köhnə və sevilən GPT-4o modelini yenidən istifadəçilərin seçim siyahısına qaytardı. Bununla yanaşı, o, yeni limitlər və GPT-5-in “xarakterində” gözlənilən dəyişikliklər barədə də məlumat verdi.

İndi ödənişli tarif abunəçiləri GPT-4o modelini əl ilə seçə bilirlər. Şirkət əvvəlcədən xəbər vermədən bu modeli siyahıdan çıxarmışdı, lakin istifadəçilər buna etiraz etdilər, çünki yeni versiya daha “quru” üslubda danışırdı. OpenAI bu vəziyyəti düzəltməyi planlaşdırır. Altmanın sözlərinə görə, tərtibatçılar artıq GPT-5-i daha səmimi, amma əsəbləşdirməyən üsluba gətirmək üzərində işləyirlər.

GPT-5 ilə işləyərkən indi üç rejim seçmək mümkündür: Auto, Fast və Thinking. Altmanın fikrincə, ən populyar olacaq variant Auto rejimidir — bu zaman İA tapşırığın mürəkkəbliyini analiz edib optimal işləmə alqoritmini özü seçir. Şirkət həmçinin GPT-5 Thinking rejimində həftəlik limitləri 400-dən 3000 mesaja qədər artırıb. Limit keçildikdə istifadəçi daha sadə GPT-5 Thinking mini versiyasına yönləndiriləcək.

Предыдущая статья
DeepSeek R2-nin yeni versiyası GPT-4-ə rəqib olacaq
Следующая статья
Redmi Note 15 Pro və Note 15 Pro+ anons edildi: smartfonlar haqqında nə məlumdur?
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»