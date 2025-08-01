Обновление Telegram: поиск публичных постов, альбомы историй, рейтинг профиля и многое другое

Мессенджер Telegram получил крупное обновление: можно пользоваться глобальным поиском по публичным постам, объединять истории в альбомы, добавлять подарки в коллекции, управлять ботами с помощью нового стильного мини-приложения и многое другое.

Поиск публичных постов

В разделе поиска появилась новая вкладка «Посты», где отображаются результаты из публичных каналов. Это упрощает сравнение источников и ускоряет доступ к нужной информации. Пока что функция доступна только пользователям с подпиской Telegram Premium.

Альбомы историй

Теперь истории из путешествий, фотографии питомцев и многое другое можно объединять в альбомы историй в профиле или канале, например, чтобы собрать лучшие фото из путешествий или оформить плейлист. Для добавления альбома нужно перейти в раздел «Публикации» и нажать «Добавить альбом».

Коллекции подарков

Подарки теперь можно группировать по темам, степени редкости или любым другим признакам. Один и тот же подарок может быть добавлен сразу в несколько коллекций, а сами коллекции поддерживают сортировку по фильтрам.

Рейтинг профиля

В профиле пользователей появился значок с рейтингом, который отражает общий объем транзакций со звездами Telegram. Покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов звездами повышают рейтинг, а при возврате средств за покупку звезд или обмене подарков на звезды он снижается.

Premium-подарки

Скоро в магазине появятся подарки нового типа — доступные только пользователям с подпиской Telegram Premium. При этом один пользователь сможет купить лишь ограниченное количество таких подарков.

Мини-приложение BotFather

Управлять своими ботами теперь можно через отдельное мини-приложение @BotFather. В нем доступно все необходимое — от создания и настройки иконки до обновления описания и параметров. Приложение поддерживает полноэкранный режим, геолокацию, подписки и отслеживание движения.

Разработчики ботов теперь могут управлять ими через новое мини-приложение @BotFather. В нем можно делать все необходимое — от создания ботов до обновления настроек, иконок и описаний. Приложение поддерживает полноэкранный режим, геолокацию, подписки, отслеживание движения. устройства и многое другое.