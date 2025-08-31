Nissan əfsanəvi GT-R modelinin geri dönüşünü təsdiqlədi

Nissan rəsmi şəkildə əfsanəvi GT-R idman avtomobilinin istehsalına yenidən başlayacağını elan edib. Sonuncu R35 modelinin Yaponiyada, şirkətin Tochigi zavodunda istehsal xəttindən çıxmasından sonra, Nissan-ın baş direktoru GT-R-in geri dönəcəyini açıq şəkildə bildirib.
Hazırda gələcək GT-R-in konfiqurasiyası ilə bağlı yekun qərar yoxdur. Lakin Nissan Şimali Amerikanın vitse-prezidenti Ponz Pandikuthira daha əvvəl bəyan etmişdi ki, növbəti versiya tam elektrikli deyil, hibrid olacaq.
Bir neçə il öncə Nissan artıq Hyper Force EV konseptini nümayiş etdirmişdi — bu, 1300 at gücündən (1000 kVt) çox gücə malik elektrikli superkar idi. Yaxın günlərdə isə şirkət kütləvi istehsal üçün uyğun batareyaların hazırlanması məqsədilə LiCAP Technologies ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb.
Yeni akkumulyatorlarla ilk seriyalı elektrik avtomobilinin 2028-ci ilə qədər buraxılması gözlənilir. Bu isə GT-R-in həmin tarixədək hibrid versiya kimi təqdim olunması şansını saxlayır. Bu arada, rəqiblər artıq elektrik superkarlarının potensialını nümayiş etdirirlər. Məsələn, Çin istehsalçısı BYD Yangwang U9 elektrikli avtomobillər arasında sürət rekordu müəyyənləşdirib.