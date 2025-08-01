Microsoft прекратит поддержку Windows 11 SE в октябре 2026 года

Компания Microsoft сообщила, после пяти лет с запуска операционной системы Windows 11 SE для недорогих ноутбуков, прекращает ее поддержку в октябре 2026 года.

Windows 11 SE предназначалась для конкуренции с Chrome OS в образовательных учреждениях и была урезанной версией обычной Windows. В ней отсутствовали виджеты и Microsoft Store, а приложения открывались только в полноэкранном режиме.

Окончание поддержки Windows 11 SE означает отсутствие обновлений программного обеспечения, включая новые функции и исправления безопасности. Microsoft также прекратит оказывать техническую поддержку всем устройствам на базе Windows 11 SE. Компания рекомендует пользователям ОС перейти на другие версии Windows 11, чтобы получать апдейты. Грядущее обновление 25H2 платформа Windows 11 SE уже не получит, поэтому устройства останутся на версии 24H2 до окончания поддержки.

Ноутбуки под управлением Windows 11 выпускали Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo, а в 2021 году Microsoft представил Surface Laptop SE за $249. Компания много лет пыталась конкурировать с Chrome OS, но без особого успеха.