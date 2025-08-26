Lenovo şirkəti Ryzen 9 8945HX əsasında yeni oyun noutbukunu təqdim etdi

Lenovo öz oyun modeli Lecoo Bellator Zhan 7000 Ryzen Edition-u yeniləyərək gücləndirilmiş prosessor və qrafik kartla təchiz olunmuş versiyasını təqdim edib. Qurğu həm də 16 düymlük, 180 Hz-lik ekranı və 32 GB-a qədər operativ yaddaşı ilə diqqət çəkir.
Yeni versiya 16 nüvəli AMD Ryzen 9 8945HX prosessoru və DDR5-5200 iki kanallı 32 GB RAM ilə gəlir. Qrafika üçün isə NVIDIA GeForce RTX 5070 (115 Vt) videokartı, 8 GB GDDR7 yaddaşı və 128-bit şin nəzərdə tutulub. Sistemin ümumi TDP-si 200 Vt-a qədər çata bilir. Əlavə olaraq, cihazda 1 TB-lıq PCIe 4.0 SSD diski mövcuddur.
Ekran — 16 düym, 2.5K icazə, 180 Hz yeniləmə tezliyi və 500 nit parlaqlıq. Rəng gamutunun 100% sRGB dəstəyi, eləcə də HDR və AMD FreeSync funksiyaları mövcuddur.
Soyutma sistemi bir ventilyator və mis plitəli radiator, enerji üçün isə 80 Vt·s batareya istifadə olunur. Cihaz 100 Vt sürətli şarjı dəstəkləyir, cəmi 30 dəqiqəyə 50%-ə qədər enerji toplayır.
Portlar arasında HDMI 2.1, dörd USB Type-A, Ethernet, USB 4 və 3.5 mm qulaqcıq çıxışı var. Cihazın korpusu və ön paneli metaldan hazırlanıb.
Yeni oyun noutbuku artıq Çində satışdadır və qiyməti təxminən $1186 təşkil edir.