spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLGoogle Gemini-ə "müəllim rejimi" əlavə etdi

Google Gemini-ə «müəllim rejimi» əlavə etdi

Yeni tədris ilinə hazırlıq ərəfəsində Google, Gemini süni intellekt platformasında Guided Learning (Yönləndirilmiş Öyrənmə) adlı yeni rejimi təqdim edib. Bu xüsusiyyət hazır cavab verməkdən daha çox öyrətməyə yönəlib və koqnitiv elmlər sahəsindəki tədqiqatlar, müəllimlər və tələbələrin iştirakı ilə hazırlanıb.

Guided Learning, təhsil üçün uyğunlaşdırılmış LearnLM İA modelləri xəttinin bir hissəsidir. O, istifadəçini öyrənmə prosesində aktiv iştiraka təşviq edir: Gemini dərhal cavab vermək əvəzinə, məlumatı addım-addım izah edir, istifadəçinin bilik səviyyəsinə uyğunlaşır və açıq, düşündürücü suallar verir. Bu yanaşma, məlumatı əzbərləmək deyil, məğzini anlamağa kömək edir.

Yeni rejim çoxmodal cavablardan istifadə edir: şəkillər, videolar, diaqramlar və hətta interaktiv viktorinalar vasitəsilə mövzular müxtəlif bucaqlardan izah olunur, öyrənilənlərin qavranılması isə dərhal yoxlanılır. Guided Learning, imtahanlara hazırlıqdan tutmuş esse yazmağa və ya yaradıcılıq layihələrinə qədər geniş sahələrdə tətbiq edilə bilər.

Funksiya artıq Gemini 2.5 versiyasına inteqrasiya olunub və müstəqil şəkildə və ya təhsil müəssisələrində istifadə oluna bilər. Google bu xüsusiyyətin Classroom platforması ilə birbaşa uyğunlaşdırıldığını da vurğulayır.

Yeni funksiyanı hazırlayanlar qeyd edirlər ki, Guided Learning müəllimi əvəz etmir, əksinə, tələbəni dəstəkləyən rəqəmsal partnyordur – rahat templə, utanmadan sual vermək imkanı yaradır.

Предыдущая статья
Apple Texasda yerləşən Samsung zavodunu xilas edəcək
Следующая статья
Samsung Galaxy Buds 3 FE qulaqlıqlarının qiyməti internet mağazada üzə çıxdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»