Genesis GV60 Magma EV-ni təqdim etdi — Tesla və Porsche-yə rəqib yeni elektromobil

Hyundai Motor Company-nin premium brendi olan Genesis bazara özünün ilk elektromobili GV60 Magma EV-ni çıxarmağa hazırlaşır. Bu model yenidən işlənmiş asqı sistemi, artırılmış güc və idman üslublu dizaynı ilə fərqlənir.
Standart GV60-dan fərqli olaraq, Magma versiyası daha geniş və alçaq oturuşa sahibdir ki, bu da yüksək sürətdə idarəetməni yaxşılaşdırır. Yeni aşağı hava girişi təkmilləşdirilmiş batareyaların və elektrik mühərriklərinin soyudulmasına da kömək edir.
Məlumata görə, GV60 Magma-nın gücü 600–700 at gücü arasında dəyişə bilər. Müqayisə üçün, hazırkı Genesis GV60 Performance 429 at gücü hasil edir və 0-dan 100 km/saata 3,7 saniyəyə sürətlənir.
Əgər proqnozlar doğrulansa, Magma birbaşa Tesla Model S Plaid və Porsche Taycan Turbo GT ilə rəqabət aparacaq. Avtomobilin Koreyada satışa çıxarılması 2025-ci ilin sonuna gözlənilir. Qiymət hələ açıqlanmayıb, amma təxminən 75 000 ABŞ dolları ola bilər.