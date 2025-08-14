DeepSeek R2-nin yeni versiyası GPT-4-ə rəqib olacaq

Çin şirkəti DeepSeek-in süni intellekt modeli yeni versiya ilə təqdimata hazırlaşır və onun haqqında getdikcə daha çox məlumat üzə çıxır. İnsayderlərin bildirdiyinə görə, neyroşəbəkənin premyerası avqustdan daha gec bir vaxta təxirə salınıb, lakin ChatGPT ilə rəqabət aparmaq üçün əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdiriləcək.
The Information-un şirkətə yaxın mənbəyə istinadən verdiyi xəbərə görə, DeepSeek R2-nin gecikmə səbəbi məhdud hesablama resurslarıdır. Hazırda NVIDIA qrafik sürətləndiricilərin Çinə sərbəst ixracını həyata keçirə bilmir, buna görə də tərtibatçılar HUAWEI Ascend 910B modelinə keçiblər. Bu çip klaster miqyasında NVIDIA A100-un təxminən 91%-lik effektivliyini təmin edir.
Bundan əlavə, insayderlərin sözlərinə görə, DeepSeek-in baş direktoru Lyan Venfen modelin hazırkı inkişaf mərhələsindəki məhsuldarlığından hələ də razı deyil. Yaxın zamanda vəziyyətin yaxşılaşacağı gözlənilir, çünki NVIDIA və AMD ABŞ hökuməti ilə yeni ticarət razılaşması çərçivəsində müəyyən şərtlərlə (gəlirin 15%-nin ödənilməsi) çiplərin ixracına icazə ala biləcəklər.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, 1,2 trilyon parametrə sahib DeepSeek R2 GPT-4-ün (təxminən 1,76 trilyon) birbaşa rəqibi kimi mövqeləndiriləcək. Bildirilir ki, modelin təlim prosesi OpenAI-nin GPT-4 üçün xərclədiyindən 97% ucuz başa gəlib. Bu isə DeepSeek-ə API vasitəsilə müştərilərə daha aşağı qiymət təklif etməyə imkan verəcək.
DeepSeek R2-nin dəqiq təqdimat tarixi hələ açıqlanmayıb.