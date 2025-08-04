spot_img
5 августа, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеBloomberg: Apple будет разрабатывать собственную систему поиска, похожую на ChatGPT

Bloomberg: Apple будет разрабатывать собственную систему поиска, похожую на ChatGPT

Apple

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple будет разрабатывать собственную поисковую систему, похожую на ChatGPT. Также компания изучает возможность создания отдельного приложения для этой функции.

Сейчас Siri от Apple полагается на разработки OpenAI. При поступлении запроса, который голосовой ассистент не в состоянии обработать самостоятельно, он передается в ChatGPT, где формируется ответ.

Компания открыла более десятка вакансий для нового подразделения Answers, Knowledge and Information (Ответы, знания и информация), которое займется улучшением Siri, Spotlight и Safari. В описании вакансий указано, что команда разрабатывает большие языковые модели (LLM), которые должны «отвечать на запросы, используя личные документы пользователей, с приоритетом на конфиденциальность». В частности, среди прочих специалистов Apple ищет старшего инженера по машинному обучению для повышения способности Siri отвечать на вопросы, связанные с персональными данными пользователя.

Apple никогда не занималась разработкой поисковых систем, в первую очередь потому, что Google платит Apple десятки миллиардов долларов ежегодно за привилегию оставаться поисковиком по умолчанию. Но известно, что Министерство юстиции США пытается прекратить эту многолетнюю сделку.

Предыдущая статья
“Aztelekom”un tərkibində Qarabağ Regional Filialı yaradılıb
Следующая статья
Cамые мощные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня июля по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,926ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»