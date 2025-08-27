Apple iOS 26-da HDR ekran görüntülərini dəstəkləməyə başlayır

iOS 26-nın sınaq versiyasının son yeniləməsində Apple yeni funksionallıq təqdim etdi — HDR (High Dynamic Range) formatında ekran görüntüləri və ekran yazıları yaratmaq imkanı. Bu yenilik iPhone istifadəçilərinə genişləndirilmiş dinamik diapazonla ekran təsvirlərini saxlamağa imkan verir ki, bu da rənglərin, işıqlı və qaranlıq sahələrin daha dəqiq ötürülməsini təmin edir.
Funksiya xüsusilə kontrastlı məzmunla işləyərkən effektivdir: qaranlıq interfeyslərdə parlaq elementlərlə, HDR video və fotolarda. SDR formatındakı standart ekran görüntülərindən fərqli olaraq, yeni rejim həm işıqlı, həm də qaranlıq sahələrdəki detalları qoruyur və vizual məlumat itkisini aradan qaldırır.
HDR ekran görüntülərini aktivləşdirmək üçün istifadəçilər «Ayarlar» tətbiqinə daxil olub, «Ümumi» bölməsini seçməli, sonra «Ekran görüntüsü»nə keçərək formatı «HDR» olaraq qurmalıdırlar. Bundan sonra bütün yaradılan ekran görüntüləri genişləndirilmiş dinamik diapazonla, ekran yazıları isə HEVC HDR10 formatında saxlanılacaq.
Texniki mütəxəssislər qeyd edirlər ki, yeni format ənənəvi PNG faylları ilə müqayisədə daha çox yaddaş tələb edir, çünki təsvir məlumatlarının həcmi artır. Yaddaşı məhdud olan istifadəçilərə funksiyanı işə salarkən bu faktoru nəzərə almaq tövsiyə olunur.
Apple həmçinin standart formata qayıtmaq imkanını da nəzərdə tutub. Ekran görüntüləri parametrlərində «SDR (Most Compatible)» seçilə bilər və bundan sonra sistem standart dinamik diapazonla təsvirlər yaratmağa davam edəcək.