31 августа, 2025
Acer Google TV əsaslı çoxsaylı portlara sahib yeni TV-konsolunu təqdim etdi

Tayvan şirkəti gözlənilmədən TV-konsol bazarına Acer 4K UHD Google TV Box modeli ilə daxil olub. Yenilik Google TV əməliyyat sistemi ilə işləyir və geniş interfeys dəsti ilə fərqlənir.

Standart HDMI portundan əlavə, konsolda USB Type-C, USB Type-A, Ethernet şəbəkə girişi, microSD slotu və optik audio çıxışı S/PDIF mövcuddur. Ayrı şarj girişi isə USB Type-C-ni tutmadan qidalanmanı təmin edir.

Performansa Amlogic S905X5 (Cortex-A510, Mali-G310) dördnüvəli prosessor cavabdehdir. O, həmçinin 4 TOPS gücündə neyroprosessorla, təsvirin upskeylinq dəstəyi və Wi-Fi 6 texnologiyası ilə təchiz olunub. Operativ yaddaş həcmi ilə bağlı qarışıqlıq var: press-relizdə 3 GB, öncədən sifariş səhifəsində isə 2 GB göstərilib.

Komplektə YouTube, YouTube Music, Netflix, Prime Video və səsli axtarış üçün xüsusi düymələri olan standart pult daxildir.

Hazırda qurğu yalnız Cənubi Afrika bazarında təxminən 80 ABŞ dolları qiymətinə elan edilib. Digər bazarlara çıxış planları barədə hələlik məlumat yoxdur.

