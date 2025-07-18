Wacom выпустил 11-дюймовый графический планшет MovinkPad на Android

Компания Wacom представила графический Android-планшет MovinkPad для художников и дизайнеров. Устройство оснащено IPS-экраном диагональю 11,45 дюйма с разрешением 2200×1440 пикселей, частотой обновления 90 Hz, контрастностью 1200:1 и яркостью 400 нит. Цветовой охват панели составляет 99% sRGB. Экран получил антибликовое покрытие и олеофобный слой, предотвращающий появление следов от пальцев.

В основе Wacom MovinkPad используется процессор MediaTek Helio G99, предусмотрено 8 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 7700 мА·ч, зарядка осуществляется через разъем USB-C. В комплект поставки входит стилус Wacom Pro Pen 3 с распознаванием 8192 уровней давления, разрешением 5080 линий на дюйм и возможностью рисования под наклоном до 60°. Аксессуар со сменными наконечниками не требует зарядки или замены батареек. Планшет также совместим и с другими фирменными стилусами.

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Wacom MovinkPad также оснащен фронтальной камерой на 5 Мп, основной на 4,7 Мп, двумя микрофонами, стереодинамиками, цифровым компасом, акселерометром, а также датчиком внешнего освещения. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Габариты составляют 266 × 182 × 7 мм, вес — 588 гр. Работает устройство под управлением прошивки Wacom UX на базе Android с быстрым доступом к виртуальному альбому для рисования Wacom Canvas, приложению Clip Studio Paint Debut с двухлетней лицензией и галерее всех сохраненных на устройстве изображений Wacom Shelf.

Цена Wacom MovinkPad составляет $449, 95.