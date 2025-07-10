Samsung представил smart-часы Galaxy Watch8, Watch8 Classic и Watch Ultra (2025)

Компания Samsung представила на Galaxy Unpacked новую серию smart-часов Galaxy Watch8, а также обновленные Galaxy Watch Ultra (2025). Модели Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic получили обновленный дизайн, более тонкие корпуса и улучшенные экраны. Также были добавлены расширенные возможности для отслеживания физического состояния пользователей.

Во всех моделях используется 3-нм пятиядерный процессор Exynos W1000, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость накопителя зависит от версии. В Galaxy Watch8 – 32 Gb, в Galaxy Watch8 Classic и Galaxy Watch Ultra – 64 Gb. Предусмотрена защита по стандартам IP68, MIL-STD-810H и возможность погружения под воду при давлении до 5 ATM (у моделей Watch8 и Watch8 Classic) и до 10 ATM (у Watch Ultra).

Базовая модель Samsung Galaxy Watch8 выполнена в корпусе из усиленного алюминия серебристой и графитовой расцветки. Доступны размеры S и L. В первом размере габариты часов составляют 40,4 × 42,7 × 8,6 мм при весе 30 гр, диаметр круглого дисплея составляет 1,3 дюйма, емкость аккумулятора — 325 мА ч. Во втором — габариты составляют 43,7 × 46,0 × 8,6 мм, вес — 34 гр, диаметр дисплея — 1,5 дюйма, емкость аккумулятора — 435 мА ч. Дисплей имеет плотность пикселей 320 ppi, яркость достигает 3000 нит. Есть микрофон, динамик, вибромотор, сенсорный безель, поддерживается быстрая беспроводная зарядка. Поддерживается двухчастотный GPS.

Samsung Galaxy Watch8 Classic предлагаются в черном или белом корпусе, выполненном из нержавеющей стали. Габариты составляют 46,4 × 46,0 × 10,6 мм, вес — 63,5 гр. Плотность пикселей 1,3-дюймового дисплея составляет 327 ppi при яркости 3000 нит. Аккумулятор на 445 мА·ч поддерживает быструю беспроводную зарядку. В наличии микрофон, динамик, горизонтальный вибромотор, физический вращающийся безель, кнопка быстрого действия и поддержка двухчастотного GPS.

Серия Galaxy Watch8 предлагает улучшенные функции для отслеживания сна, включая персонализированные рекомендации и выявление признаков умеренного или тяжелого апноэ. Появились новые функции трекинга самочувствия в приложении Samsung Health, которые включают мгновенные мотивирующие подсказки для формирования полезных привычек. Функция рекомендаций по отходу ко сну анализирует циркадные ритмы, а «Сосудистая нагрузка» отслеживает уровень стресса, влияющего на сосудистую систему во время сна. Впервые появилась возможность замера уровня антиоксидантов. Часы производят расчет индекса конечных продуктов гликирования (AGEs) — ядовитых соединений, которые образуются при взаимодействии сахара с белками и жирами. В часах также используется фирменный датчик BioActive Sensor, предоставляющий расширенные точные данные о самочувствии пользователя.

Расширен набор возможностей по слежению за показателями здоровья. Для оценки уровня готовности пользователя к тренировкам предусмотрена функция «Показатель жизненных сил» — она замеряет показатели активности, сна, пульса во сне (SHR) и стабильности пульса во сне (SHRV). Функция «Тренер по бегу» оценивает уровень подготовки пользователя и предлагает индивидуальный план тренировок. Обновленная функция совместных тренировок Together теперь поддерживает бег, позволяя соревноваться с друзьями. Часы предлагают расширенную интеграцию с другими устройствами Samsung и синхронизацию с сервисами компании.

Galaxy Watch8 и Watch8 Classic работают на базе Wear OS 6 со встроенным ИИ-ассистентом Google Gemini. Для быстрого запуска ассистента достаточно повернуть запястье или нажать кнопку на корпусе устройства. Чат-бот работает в режиме полноценного собеседника, позволяя вести диалог и получать рекомендации в реальном времени. ИИ также отвечает за голосовой ввод сообщений — они оформляются и отправляются адресатам.

Цена Samsung Galaxy Watch8 начинается от $350, а Classic — от $500. Обе модели поддерживают сменные ремешки. Предзаказ уже открыт, в продажу часы поступят 25 июля.

На мероприятии компания также представила обновленные smart-часы Galaxy Watch Ultra (2025). Они выполнены в прочном титановом корпусе, габариты составляют 47,1 × 47,4 × 12,1 мм при весе 60,5 гр. Часы предлагают защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, выдерживают экстремальные температуры (от -20 до +55 °C) и работу на высоте до 9000 м.

Экран, по сравнению с предшественником, остался без изменений — это 1,5-дюймовая AMOLED-матрица с плотностью пикселей 327 ppi и яркостью до 3000 нит. Galaxy Watch Ultra (2025) поддерживают все возможности серии Galaxy Watch8 для отслеживания физического состояния пользователей. Также поддерживается интеграция с устройствами и синхронизация с сервисами Samsung. Пакет Galaxy AI+ открывает доступ к ИИ-помощнику.

Аккумулятор емкостью 590 мА·ч поддерживает быструю беспроводную зарядку. Устройство может работать до 100 часов в режиме энергосбережения и до 48 часов в режиме тренировок с включенным энергосбережением. За точное определение местоположения отвечает двухчастотный GPS. Есть микрофон, динамик, горизонтальный вибромотор и кнопка для быстрого запуска отдельных функций и сирены громкостью 86 дБ, слышимую на расстоянии до 180 м.

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) поступят в продажу 25 июля по цене $650. Доступные расцветки корпуса: серый, черный и белый.