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17 июля, 2025
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OpenAI добавила в ChatGPT готовые стили для изображений

ChatGPT

Компания OpenAI добавила в сервис ChatGPT новую функцию выбора стиля изображения. Пользователи могут выбирать заранее заданный стиль, например, аниме или ретромультфильм, и получать изображение в нужном формате без необходимости придумывать подходящую подсказку.

Для активации новой функции достаточно нажать «Создать изображение» и выбрать кнопку «Стили» в появившемся меню. Доступно девять разных стилей: Pixar, LEGO, киберпанк, пиксель-арт, импрессионизм, минимализм и другие. Новая функция поддерживает работу даже со своими изображениями. Ранее для генерации качественного изображения нужно было составлять подробное текстовое описание, ориентируясь на тренды и особенности визуальных стилей.

Обновление уже доступно в веб-версии и мобильных приложениях. Бесплатные пользователи могут создавать около трех изображений в день, подписчики Plus и Pro — без ограничений.

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