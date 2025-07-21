Mastercard расширяет возможности работников сферы образования в Азербайджане с помощью карты TəhsilPlus

Mastercard поддерживает развитие инклюзивных и цифровых экосистем по всему Азербайджану, участвуя в запуске карты TəhsilPlus – первой в стране многофункциональной карты, предназначенной для работников сферы образования. Эта инициатива, реализованная в партнерстве с Фондом развития образования и Kapital Bank, объединяет усилия государственного и частного секторов для поддержки благосостояния и расширения прав и возможностей более 450 000 учителей и административных сотрудников всех уровней системы образования.

На церемонии запуска, состоявшейся в Баку, Mastercard подчеркнула свой вклад в реализацию цифровых функций карты, отметив приверженность компании использованию технологий для оказания положительного социального воздействия.

Карта TəhsilPlus, работающая на базе Mastercard, представляет собой уникальное решение, которое объединяет в себе несколько важных функций в одном безопасном продукте. Она служит удостоверением личности работника, пропуском для входа и выхода, а также дебетовой банковской картой, позволяя пользователям получать доступ к своей заработной плате, осуществлять безналичные платежи, пользоваться скидками и кэшбэком, а также использовать Apple Pay и Google Pay для быстрых и безопасных транзакций.

Держатели карт также получат доступ к глобальной платформе Mastercard Priceless Specials, открывающей дверь к эксклюзивным предложениям и впечатлениям, адаптированным к их потребностям и образу жизни. В рамках долгосрочной стратегии Mastercard в Азербайджане карта укрепляет цифровую интеграцию и финансовую независимость ключевой социальной группы — педагогов.

Карта будет доступна пользователям с начала нового учебного года, и ожидается, что к инициативе присоединится широкая сеть партнеров, что еще больше расширит преимущества. Участие Mastercard укрепляет ее позицию надежного партнера в области инноваций для государственных учреждений, банков и общества в целом.

Запуск карты TəhsilPlus знаменует собой еще один шаг в реализации видения Mastercard о более умном и инклюзивном Азербайджане, где технологии не только преобразуют платежи, но и помогают людям жить лучше, безопаснее и более связанно.