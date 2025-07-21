Cymulate: Имитация атак как основа киберустойчивости бизнеса

Имитация атак в реальном времени: современный стандарт защиты

В условиях, когда киберугрозы становятся все более изощренными, а уязвимости могут появляться даже в самых защищенных системах, классические подходы к кибербезопасности перестают справляться. Реактивные меры, такие как антивирусы или даже SIEM, без проактивной оценки эффективности защиты больше не обеспечивают достаточный уровень безопасности. Здесь на первый план выходит концепция BAS — Breach and Attack Simulation (моделирование атак и взломов), и один из лидеров этого направления — Cymulate.

Основанная в Израиле Cymulate предлагает облачную платформу, которая позволяет организациям эмулировать кибератаки в реальном времени, не нарушая бизнес-процессы. Это позволяет специалистам по безопасности видеть свою инфраструктуру так, как ее видит злоумышленник: с учетом уязвимостей, слабых мест в политике контроля доступа и неправильно сконфигурированных защитных решений.

Почему это важно: эволюция угроз и необходимость имитации

Классические подходы к тестированию безопасности, такие как пентесты или редкие аудиты, устарели. Сегодняшние угрозы постоянны и адаптивны. Системы, которые вчера были защищены, уже сегодня могут быть подвержены атакам через новые уязвимости.

По данным [MITRE ATT&CK], большинство успешных атак включает более 10 тактик и техник, от фишинга и горизонтального перемещения (Lateral Movement) до несанкционированной передачи данных с компьютера или сети во внешнее место (Data Exfiltration). Cymulate использует эту структуру как ядро своей симуляции, позволяя клиентам проверять готовность собственной инфраструктуры к каждому этапу атаки, от проникновения до достижения целей злоумышленниками. Особое внимание в Cymulate уделяется:

Email Gateway Security — имитации фишинговых и малварных вложений;

— имитации фишинговых и малварных вложений; Web Gateway & Endpoint Security — проверке на проникновение через веб-трафик и вредоносное ПО;

— проверке на проникновение через веб-трафик и вредоносное ПО; Lateral Movement & Privilege Escalation — тестированию возможности внутреннего распространения;

— тестированию возможности внутреннего распространения; Data Exfiltration — оценке возможности утечки данных;

— оценке возможности утечки данных; SOC Readiness — симуляциям с целью проверки времени реакции команды безопасности.

Реальные преимущества Cymulate для организаций

Быстрая интеграция — SaaS-модель позволяет начать тестирование буквально за считанные часы без установки агентов.

— SaaS-модель позволяет начать тестирование буквально за считанные часы без установки агентов. Контекстная визуализация рисков — наглядные отчеты для CISO и технических специалистов.

— наглядные отчеты для CISO и технических специалистов. Автоматизация и регулярность — вместо единовременных тестов Cymulate позволяет делать проверки постоянно, с учетом меняющейся инфраструктуры.

— вместо единовременных тестов Cymulate позволяет делать проверки постоянно, с учетом меняющейся инфраструктуры. Совместимость с SOC и SIEM — данные из симуляций можно использовать для обучения систем корреляции и реагирования.

Что делает Cymulate уникальной

Интеллектуальный движок симуляций: более 1 млн. атакующих действий, включая MITRE ATT&CK, NIST 800-53, техники APT-групп, zero-day и кастомные угрозы.

более 1 млн. атакующих действий, включая MITRE ATT&CK, NIST 800-53, техники APT-групп, zero-day и кастомные угрозы. Полный контроль и измеримость: организация получает отчеты по эффективности защитных мер с конкретными метриками, индикаторами компрометации (IoC) и рекомендациями.

организация получает отчеты по эффективности защитных мер с конкретными метриками, индикаторами компрометации (IoC) и рекомендациями. Интеграция с существующими решениями: SIEM, SOAR, EDR, Firewall, Email Gateway, DLP, Cloud Security и др.

SIEM, SOAR, EDR, Firewall, Email Gateway, DLP, Cloud Security и др. AI-ассистент (Dynamic Attack Planner™): позволяет создавать сценарии на основе естественного языка. Например, запрос «эмулируй атаку, похожую на MOVEit», создаст цепочку действий, готовую к тестированию.

Актуальность для рынка Азербайджана и Центральной Азии

В условиях активной цифровизации госсектора, банков и телеком-индустрии, и при этом — острого дефицита квалифицированных специалистов по кибербезопасности, автоматизация контроля эффективности защиты становится критическим фактором. Организации в регионе сталкиваются с множеством вызовов:

Требования к соответствию стандартам (ISO 27001, GDPR, Налоговый кодекс);

Давление со стороны международных партнеров по соблюдению best practices;

Рост атак на локальные банки, энергетику, критическую инфраструктуру.

На этом фоне, Cymulate предлагает не просто технологию, а уверенность в том, что ваши защитные меры действительно работают.

Почему Techpro DC?

Компания Techpro DC — один из ведущих дистрибьюторов решений по кибербезопасности в регионе — предлагает Cymulate как часть своей стратегии проактивной защиты инфраструктур заказчиков.

Наша цель — не просто поставлять решения, а создавать экосистему киберустойчивости, где контроль, обучение и симуляция — ключевые компоненты. Мы предоставляем:

Локальную поддержку и POC-платформу для демонстрации возможностей;

Помощь в адаптации Cymulate под отраслевые особенности (банк, госсектор, промышленность);

Интеграцию с уже внедренными системами защиты;

Обучение команд и развитие собственного центра компетенций по BAS.

Cymulate — это не просто инструмент проверки защиты. Это основа современной киберустойчивости. Вместе с TechproDC вы можете не просто защищаться — вы можете опережать угрозы.

Дополнительную информацию о решениях Cymulate вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Cymulate в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com