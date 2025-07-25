Intel сократит рабочие места до конца года и откажется от проектов в Европе

Intel собирается сократить тысячи работников и снизить расходы в рамках плана по спасению компании. В этот четверг, в памятке для сотрудников, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) сообщил, что планируется закончить год с примерно с 75 000 персонала на основных направлениях деятельности, не считая дочерних компаний, за счет увольнений и сокращения штата. Это меньше, чем 99 500 основных сотрудников на конец прошлого года. Подразумевается сокращение более 24 000 человек по итогам года.

«Я знаю, что последние несколько месяцев были нелегкими. Мы принимаем трудные, но необходимые решения, чтобы упорядочить организацию, повысить эффективность и ответственность на каждом уровне компании», — написал Тан.

Кроме того, компания более на намерена строить предприятия с опережением потребности, в надежде, что клиенты обязательно найдутся. Более того, нынешняя производственная структура Intel показалась главе компании слишком географически разрозненной. Intel откажется от ранее запланированных проектов в Польше и Германии, а также перенесет сборочные и тестовые операции в Коста-Рике на более крупные площадки во Вьетнаме и Малайзии. Персонал Intel в Коста-Рике численностью до 2000 человек главным образом будет трудоустроен на других направлениях деятельности, — говорится в служебной записке Тана.

Проект строительства предприятия по тестированию и упаковке чипов в Польше будет отменен, здесь изначально планировалось задействовать до 2000 человек. В немецком Магдебурге, где бывшее руководство Intel обещало построить два крупных предприятия по выпуску чипов, построено не будет. Немецкие предприятия Intel могли бы обеспечить работой около 3000 человек.

В Огайо (США) компания планировала построить завод по производству полупроводников, но теперь реализация проекта будет осуществляться в меньших масштабах и более скромными темпами. О полной заморозке строительства речь не идет.

Тан отметил, что Intel сосредоточится на своем «портфеле основных продуктов» и предложениях в области искусственного интеллекта, чтобы лучше обслуживать клиентов. По итогам второго квартала убыток компании составил $2,9 млрд. За аналогичный период прошлого года — $1,6 млрд. Как отмечается в отчете, Intel в минувшем периоде пришлось списать $800 млн. из-за приобретенного ранее оборудования, которому не нашлось подходящего применения. Выручка во втором квартале не изменилась и составила $12,9 млрд.