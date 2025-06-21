Совместное мероприятие Proxima Technology Solutions и BAKOTECH: Как Extreme Networks видит будущее сетей

18 июня в отеле Hilton Garden Inn Baku ведущим азербайджанским IT-интегратором Proxima Technology Solutions совместно с международным Value Added IT-дистрибьютором BAKOTECH был организован деловой ужин, посвященный инновационным технологиям компании Extreme Networks, формирующим будущее сетей. Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Extreme Networks: Powering Tomorrow’s Connections», собрало заказчиков интегратора из государственного и частного секторов, представителей финансового сектора и телеком провайдеров. Следует отметить, что портфолио Extreme Networks включает решения, созданные для высокопроизводительных, гибких и безопасных IТ-сред.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился региональный менеджер BAKOTECH Рашад Ахмедов, который рассказал об истории дистрибьтора и актуальном портфеле решений, который компания предлагает на рынке Азербайджана. Было отмечено, что BAKOTECH за 20 лет своей деятельности вырос в крупного международного Value Added IT-дистрибьютора, располагающего офисами в 9 странах мира. Из более чем 200 сотрудников компании почти 25% является техническими специалистами, а в числе партнеров компании сегодня насчитывается более 1000 интеграторов. Затронув основную тему встречи, посвященную решениям Extreme Networks, Рашад Ахмедов рассказал о примерах успешного внедрения продуктов и инноваций этого производителя в регионе. Так, например, на базе решений Extreme Networks сегодня работает ряд министерств, образовательных и медицинских учреждений Турции, аэропорты и железнодорожные узлы ряда стран, крупные площадки электронной коммерции, такие как Trendyol и Hepsiburada, Dubai World Trade Centre, спортивные сооружения и многие другие.

Продолжил знакомство с инновационным портфелем продуктов Extreme Networks архитектор решений Proxima Technology Solutions Алексей Свечников, который в своей презентации рассказал, что компания 6 лет является лидером квадранта Gartner в области построения беспроводных сетей для корпоративного сектора. Extreme Networks предлагает наиболее широко распространенное и единственное в отрасли сквозное, автоматизированное и безопасное решение для создания сетевой структуры в кампусах, центрах обработки данных и филиалах через проводные, беспроводные и сторонние устройства. Во время презентации решений Extreme Networks спикер представил современный подход вендора к построению интеллектуальной сетевой инфраструктуры, сочетающей автоматизацию, безопасность и управляемость. Ключевым элементом выступила облачная платформа ExtremeCloud™ IQ, обеспечивающая централизованное управление как проводной, так и беспроводной сетью. Благодаря удобному интерфейсу и унифицированной модели лицензирования, администрирование становится проще и прозрачнее вне зависимости от масштаба инфраструктуры.

Особое внимание было уделено продвинутым возможностям аналитики и искусственного интеллекта. Решение Extreme CoPilot использует машинное обучение для выявления аномалий, автоматической диагностики и прогнозирования сбоев до их возникновения. Это значительно снижает нагрузку на ИТ-команды и повышает стабильность работы сети. Дополнительно система управления доступом ExtremeControl обеспечивает контекстный контроль пользователей и устройств, применяя динамические политики безопасности в режиме реального времени.

Также были представлены масштабируемые аппаратные решения для построения отказоустойчивой инфраструктуры с поддержкой современных стандартов, включая Wi-Fi 6/6E и технологии Fabric. Интеграция сетевого оборудования с аналитическими и управленческими сервисами Extreme позволяет не только быстро реагировать на события, но и принимать обоснованные инфраструктурные решения на основе реальных данных.

Мероприятие позволило не только познакомиться с инновационным портфолио Extreme Networks, но и дало возможность услышать мнение отраслевых экспертов, пообщаться с коллегами и насладиться непринужденной атмосферой ужина.