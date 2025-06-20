Продолжается регистрация на буткамп «DataMinds» от Azercell

Продолжается прием заявок для участия в программе «DataMinds Azercell». Образовательный курс, направленный на развитие практических навыков студентов в области анализа данных и искусственного интеллекта, будет проходить с 21 июля по 5 сентября 2025 года.

Занятия будут проводить эксперты Data и AI команды Azercell при технологической поддержке AWS. Участники буткампа пройдут углубленное обучение по направлениям DataOps, MLOps и Generative AI.

Студенты 3-5 курсов, а также магистранты STEM-направлений могут подать заявку на участие в программе по этой ссылке. Крайний срок регистрации: 27 июня 2025 года.

Отбор кандидатов будет проходить в три этапа: проверка соответствия критериям, тестирование языковых и технических навыков, а также интервью.

Выпускникам буткампа выдаются сертификаты, а также предоставляется возможность пройти стажировку и трудоустроиться в профильных подразделениях Azercell.

По всем вопросам можно обратиться по адресу: [email protected]