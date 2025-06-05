IO Interactive показала дебютный трейлер 007 First Light — игры про Джеймса Бонда

На выставке State of Play студия IO Interactive, известная по серии Hitman, представила первый трейлер 007 First Light — игры про Джеймса Бонда. Впервые экшен анонсировали еще в 2020 году, с тех пор никаких новостей не было.

007 First Light расскажет полностью оригинальную историю становления Джеймса Бонда. В ролике показали геймплей, включая использование некоторых шпионских устройств, а также катсцены. Игровой процесс обещают разнообразный, например, Бонд сможет ездить на автомобиле.

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«Совершив подвиг, юный пилот ВМС Джеймс Бонд получает предложение вступить в возрожденную программу «00». Однако задание по нейтрализации агента-отступника заканчивается трагедией, и он вынужден объединить усилия со своим скептически настроенным наставником Гринвеем, чтобы раскрыть заговор и сорвать попытку переворота в самом сердце государства», — из описания игры.

007 First Light разрабатывается на движке Glacier, на котором работает серия Hitman. Заметно, что разработчики уделили внимание к деталям, например, на правой щеке Бонда красуется весьма заметный шрам, как у литературной версии персонажа Яна Флеминга. Это говорит о том, что игру делают поклонники франшизы.

Релиз игры состоится в 2026 году, она выйдет на PC, Switch 2, Xbox Series, а также PS5 и PS5 Pro. Известно, что 007 First Light получит улучшения для PS5 Pro, она будет работать на консоли в 60 fps в режиме качества. Страница экшена уже появилась в Steam, где его можно добавить в список желаемого.