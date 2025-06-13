«Huawei AI Day»: Как искусственный интеллект преображает корпоративный сектор

3 июня в отеле Four Seasons компании Huawei и Gulfstream Distribution провели мероприятие «Huawei AI Day», целью которого стало знакомство партнеров с инновационными решениями вендора в области искусственного интеллекта.

С приветственной речью к гостям мероприятия обратились менеджер по развитию бизнеса Huawei в Gulfstream Distribution Джалал Агаев и менеджер по работе с партнерами Huawei Azerbaijan Андрей Шао (Andre Shao), которые высоко оценили партнерские отношения производителя и его дистрибьютора в Азербайджане.

Вступительная презентация директора по облачным технологиям для государственного и корпоративного секторов компании Huawei в регионе Среднего Востока и Центральной Азии Итана Ванга (Ethan Wang) была посвящена успехам компании, которых ей удалось достичь за последние годы в развитии облачных технологий и решений на базе искусственного интеллекта. Выступавший отдельно подчеркнул, что мир движется в направлении использования гибридных облаков и виртуальных ассистентов. В то же время Huawei предлагает доступ к своему облаку с самыми минимальными задержками в нашем регионе, простые и быстрые способы миграции в него с других платформ, а ИИ-решения компании, в разработку которых она вкладывает большие финансовые и людские резервы, занимают лидирующие позиции в мире. В заключение своей презентации Итан Ванг рассказал о платформе Huawei KooGallery, представленной компанией в прошлом году. «Это универсальная онлайн-площадка, которая предлагает широкий спектр облачных приложений и сервисов для удовлетворения различных бизнес-потребностей. От баз данных до системного администрирования KooGallery поддерживает разработку и развертывание инновационных решений Web3. KooGallery разработан для обслуживания разнообразных операционных систем, включая Windows и Linux, и предлагает различные методы доставки приложений для обеспечения бесшовной интеграции с существующими системами. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным разработчиком или крупной корпорацией, KooGallery упрощает поиск, покупку и развертывание облачных приложений, которые соответствуют вашим уникальным требованиям», — отметил представитель Huawei.

Последовавшая затем презентация специалиста Huawei по поддержке ICT-решений Андрея Атрашкевича познакомила локальных партнеров компании с сетевыми решениями производителя, объединенных сегодня в рамках ведущей инновационной платформы с поддержкой искусственного интеллекта Huawei Xinghe Intelligent Network. Решение Huawei Xinghe Intelligent Network идеально подходит для сетей с поддержкой искусственного интеллекта благодаря четырем ключевым направлениям:

Xinghe Intelligent Campus — ведущие сети, ориентированные на качество обслуживания.

Xinghe Intelligent WAN — создание интеллектуальной и конвергентной IP-сетевой основы.

Xinghe Intelligent Fabric — создание сети дата-центра с постоянной доступностью и нулевыми вычислительными потерями.

Xinghe Intelligent Network Security — создание фундамента сетевой безопасности.

Официальную часть конференции продолжило выступление технического специалиста Huawei Azerbaijan Рамиля Мастиева, который рассказал о новинках производителя в линейках систем хранения данных. Он отметил, что все актуальные модели all-flash СХД Huawei готовы к работе с растущими объемами данных в эпоху искусственного интеллекта, а новое поколение устройств OceanStor Dorado учитывает все актуальные требования к вопросам защиты критически важных данных и приложений, включая защиту от программ-вымогателей. Также выступавший отметил, что компания Huawei является лидером рынка, который обладает более чем 3200 патентами в сфере хранения данных, а разработкой новых решений в области хранения данных в компании занимается более 8000 инженеров в центрах R&D по всему миру.

Далее представитель направления GTM-решений Huawei для корпоративного бизнеса в регионе Среднего Востока и Центральной Азии Дэниел Фонг (Daniel Fong) рассказал об интерактивных панелях компании, в частности о новом флагмане линейки IdeaHub S3, который открывает компаниям дорогу к более интеллектуальному и цифровому будущему. Это флагманская интерактивная панель для конференций следующего поколения, расширяющая возможности умного офиса с помощью искусственного интеллекта, обладающая превосходными аудиовизуальными характеристиками и обеспечивающая широкие интеллектуальные возможности при совместной работе. Завершилась презентация Дэниела Фонга знакомством с линейкой потребительских и промышленных SSD-накопителей eKitStor, флагманом которой сегодня является модель eKitStor Xtreme 300P, обеспечивающая сверхбыструю обработку данных и бесперебойную масштабируемость для корпоративных рабочих нагрузок.

Официальная часть «Huawei AI Day» завершилась выступлением Андрея Шао, который рассказал о нюансах партнерской программы Huawei, после чего гости мероприятия смогли продолжить общение с представителями компании и ее дистрибьютора в Азербайджане в неформальной обстановке во время обеда.